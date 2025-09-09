Haberler

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Romanya'daki George Enescu Festivali'nde Sahne Aldı

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Romanya'daki George Enescu Festivali'nde Sahne Aldı
Yunus Emre Enstitüsü destekleriyle İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Uluslararası George Enescu Festivali'nde Türk müziğini Romanya'da sanatseverlerle buluşturdu.

YUNUS Emre Enstitüsü destekleriyle, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Uluslararası George Enescu Festivali'nde Romanya'daki sanatseverlerle buluştu.

Romanya'nın köklü etkinliklerinden Uluslararası George Enescu Festivali, bu yıl Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla Romanya Cumhurbaşkanlığının himayelerinde ve Romanya Kültür Bakanlığının organizasyonuyla düzenleniyor. 21 Eylül'e kadar gerçekleştirilecek festival, Rumen besteci George Enescu'nun vefatının 70'inci yılına ithaf edildi.

Festivalde, Türkiye'yi temsilen sahneye çıkan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Romanya'nın üç farklı şehrinde verdiği konserlerle sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. 7 - 8 Eylül'de Köstence'deki tarihi Casino binasında gerçekleşen konserlerde orkestrayı şef Hasan Niyazi Tura yönetirken dünyaca ünlü keman virtüözü Vlad Stanculeasa etkileyici performansıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

TÜRK SENFONİSİNİN EZGİLERİ ROMANYA'DA

Köstence'deki iki konserin ardından orkestra, 10 Eylül'de Targu Mureş Paul Constantinescu Filarmoni Salonu'nda, 12 Eylül'de ise Craiova Filarmonica Oltenia'da sanatseverlerin karşısına çıkacak. Coşkuyla takip edilmesi beklenen bu konserler festivalin uluslararası niteliğini bir kez daha gözler önüne serecek. 28 farklı ülkeden 4.000'i aşkın sanatçının katılımıyla gerçekleşen Enescu Festivali, klasik müzik dünyasında uluslararası bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Enescu Festivali'ndeki performansları, Türk senfonik müziğinin zarif tınılarını Romanya'daki dinleyicilerle buluştururken Türkiye ve Romanya arasındaki kültürel etkileşimi daha da derinleştiren unutulmaz bir sanat yolculuğu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
