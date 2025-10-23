İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Kuğu Gölü Balesi'nin Prömiyeri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneye koyduğu 'Kuğu Gölü' balesi, bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) prömiyer yapacak.

Dünyanın en sevilen klasik bale eserlerinden biri olan 'Kuğu Gölü' balesinin prömiyeri, bu akşam AKM'de gerçekleştirilecek. Pyotr İlyiç Çaykovski'nin büyüleyici müziği ve etkileyici koreografisiyle zamana meydan okuyan eser, izleyicilere romantik, dramatik ve destansı bir peri masalı sunmaya hazırlanıyor.

Çaykovski'nin 1875-76 yıllarında bestelediği, dört perdeden oluşan 'Kuğu Gölü' balesi dünyada ilk kez Julius Reisinger'in koreografisiyle 4 Mart 1877 tarihinde Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelendikten sonra, 15 Ocak 1895 tarihinde Marius Petipa ve Lev Ivanov'un özgün koreografisiyle St.Petersburg'daki Mariinsky Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu. Bu yeni versiyon, büyük başarı kazanarak Kuğu Gölü'nü dünya bale repertuvarının en önemli yapıtlarından biri haline getirdi. Günümüzdeki bale topluluklarının çoğu da bu versiyonu baz alıyor. Özellikle 'Beyaz Kuğu' (Odette) ve 'Siyah Kuğu' (Odile) rollerinin zıtlığı, bu balenin en çarpıcı unsurlarından. Romantik ve dramatik unsurları bir araya getiren eser, iyiyle kötünün çatışmasını, aşkın kurtarıcı gücünü ve kaderin değiştirilemez oluşunu gözler önüne seriyor.

Ülkemizde ilk kez Dame Ninette de Valois'nın koreografisiyle 29 Ekim 1965 tarihinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından icra edilen 'Kuğu Gölü', İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez Güloya Gürelli'nin yorumuyla 14 Mart 1971 tarihinde Maksim Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Petipa ve Ivanov'un versiyonundan hareketle, Ricardo Amarante'nin koreografisiyle sahnelenecek 'Kuğu Gölü' balesi, Çaykovski'nin duygusal ve görkemli müziği eşliğinde izleyiciye unutulmaz anlar yaşatmayı vadediyor. Eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor Tasarımı Ferhat Karakaya, Kostüm Tasarımı Serdar Başbuğ, Işık Tasarımı Ahmet Defne'ye ait.

'KESİNLİKLE BÜTÜN İZLEYİCİLERİMİZİN İZLEMESİ GEREKEN BİR ESER'

'Beyaz kuzu Odette' rolünü canlandıracak olan Berfu Elmas prömiyer öncesi yaptığı açıklamada, "Prömiyerini gerçekleştireceğimiz Kuğu Gölü eseri için tüm ekip olarak çok heyecanlıyız. Çünkü hem çok zor bir eser hem de bir o kadar gerçekten her klasik dansçının her klasik balerinin dans etmesi gereken bir eser. ve kesinlikle bütün izleyicilerimizin izlemesi gereken bir eser. Çünkü sahne açılıp kapanana kadar bambaşka bir dünyaya götürüyor herkesi. Hem teknik açıdan çok zor hem de bir o kadar Çaykovski'nin bestesiyle beraber inanılmaz keyifli bir eser. Dans ettiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu heyecanı ve güzel eseri seyircilerimiz ile paylaşmak için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

'BU ROLDE DANS ETMEK BÜYÜK BİR SORUMLULUK VE MUTLULUK VERİCİ'

'Prens Siegfried' rölündeki Batur Büklü ise, "Atatürk Kültür Merkezi'nde Kuğu Gölü eserini oynayacağız. Ben de Prens Siegfried karakterine can veriyorum bu eserde. Çok heyecanlıyım, burada bu eseri dans etmek benim için çok özel. Sahnede partnerimle çok iyi bir uyumumuz var. Hem beyaz kuğu hem de siyah kuğu ile birlikteyiz, uzun yıllar dans etmiştik. ve Meriç Sümen ile aynı sahneye çıkma fırsatı yakaladığım için bu da benim için ayrı bir gurur ve mutluluk. Seyircimizi bekliyoruz, çok güzel bir görsel şölen sunacağız onlara. Ekip olarak çok hazırız, iki buçuk aylık yoğun bir hazırlık sürecimiz vardı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Benim için çok heyecan verici, Atatürk Kültür Merkezi'ne girdiğimde ben çocuk balesindeydim. 12, 13 yaşlarındaydım. Eski Atatürk Kültür Merkezi'nde dans eden dansçıları izleyerek büyüdüm. Çok örnek aldığım iyi dansçılar oldu, bugün de bu rolde dans etmek benim için büyük bir sorumluluk ve mutluluk verici. Yarın annem de gelecek temsili izlemeye, bu da beni ayrıca heyecanlandırıyor" dedi.

ESERİN KONUSU

Eser, Prenses Odette'e aşık olan genç Prens Siegfried'in hikayesini konu alır. Kötü kalpli büyücü Baron von Rothbart, yaptığı büyüyle Odette ve arkadaşlarını kuğuya dönüştürür. Gündüzleri hep birlikte bir gölde yüzerek zaman geçirir ve sadece geceleri insan formuna geri dönerler. Yalnızca gerçek aşk bu büyüyü bozabilecektir ve Rothbart bunu engellemek için tüm gücünü kullanacaktır.

Bu akşam prömiyerini yapacak olan eser sezon boyunca AKM sahnesinde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.