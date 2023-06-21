İstanbul'da Parfümün Tarihçesi Etkinliği Düzenleniyor

Koku Kültürü ve Turizmi Derneği, 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü kapsamında İstanbul'da 'Parfümün Yolculuğu: Antik Çağlardan Günümüze Kokunun Tarihçesi' isimli bir etkinlik düzenliyor. Etkinlikte eski Mısır, Mezopotamya, Roma ve Osmanlı'daki koku yapımı, üretimi ve kokuya dair hammaddeler yapay zeka ile canlandırılarak sergilenecek.

Söyleşiler ve atölye çalışmalarının da yer aldığı 25 Haziran ve 16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte parfüm tasarımcısı ve Koku Kültürü ve Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, Antik Çağ medeniyetlerinin ilk koku formülleri ile Osmanlı dönemindeki koku karışımlarını baz olarak tasarladığı 4 koku formülünü sunacak.

Etkinlik kapsamında 6 Temmuz saat 19.00'da 'Kokunun Tarihte Kültürel ve Psikolojik Etkileri' konulu söyleşi düzenlenecek. 12 Temmuz saat 19.00-21.00 arasında ise 'Teniniz Hangi Kokuyla Eşleşir?' isimli atölye çalışması yapılacak. Atölye çalışmasında katılımcılar kokunun tenle uyumunu, tene uygulanan kokuyu hangi faktörlerin etkilediğini gibi birçok sırrı keşfedecek.

ZİYARETÇİLER BİRÇOK KOKUYU DENEYİMLEYEBİLECEK

Etkinlikte ziyaretçiler, Antik Çağ medeniyetlerinden parfüm formüllerini deneyimleyebilecek. Eski Mısır parfüm tanrıçası olarak bilinen Nefertem için koku karışımından tasarlanan parfüm, eski Roma'nın parfümü Rhodium, 17'nci yüzyılda Osmanlı Sarayı'nda görev yapan çamaşırcı başı Yusuf Ağa'ın formülü, eski Mısır'ın en koku formülü Kypi, dünyanın ilk kadın kimyageri ve parfümörü olarak bilinen Tapputi'nin koku formülü ziyaretçiler tarafından deneyimlenebilecek.

DÜNYA GÜZEL KOKU GÜNÜ UNESCO NEZDİNDE TESCİLLENİYOR

UNESCO, Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi, Koku Kültürü ve Turizmi Derneği tarafından yapılan başvuruyu ve 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü'nün tüm dünya tarafından kutlanan bir gün olması için yapılan hazırlıkları inceleyerek, bugünün tescillenmesine yönelik takip sürecinin sorumluluğunu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devretti. Böylece Dünya Güzel Koku Günü'nün tüm dünyada kutlanan bir gün olması yolunda önemli bir adım atılmış oldu.