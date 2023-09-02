İstanbul'da Arif Sağ için saygı gecesi düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür'ün düzenlediği "Ustalara Saygı" etkinliklerinin 13'ncü konuğu, Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte geceye katıldı. Sağ, ilerleyen yaşına rağmen hem sesi hem bağlaması hem de davuluyla seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda Sağ ile sahnede buluşan İmamoğlu, "Bu topraklarda, yoldaşı ve kılavuzu türküler olan insanların asla sırtı yere gelmez" dedi.

İBB Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında "Demokrasi Yüzyılı" başlığıyla sürdürdüğü ustalara saygı etkinliklerin 13'ncü konuğu, Türk halk müziğinin duayen ismi Arif Sağ oldu.

SANATÇI DOSTLARI SAĞ'I SAHNEDE YALNIZ BIRAKMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki "Arif Sağ'a Saygı Gecesi"ne, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım da Sağ'ı yalnız bırakmayan isimler arasında yer aldı. Saygı gecesi programında Arif Sağ'a; Belkıs Akkale, Ümit Tokcan, Erdal Erzincan, Halil Çokyürekli, Muharrem Temiz, Şevval Sam, Tolga Sağ, Yılmaz Çelik ve Zeynep Başkan eşlik etti.

Şef Nurettin İlhan yönetimindeki İBB Türk Halk Müziği Topluluğu'nun orkestrasyonuyla gerçekleşen gecenin anlatıcılığını gazeteci Nebil Özgentürk yaptı. Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce İstanbullu ve İmamoğlu çifti, birbirinden usta isimlerin söylediği türkülere ve deyişlere eşlik etti. Duayen sanatçı Sağ da ilerleyen yaşına rağmen hem sesi hem bağlaması hem de davuluyla kendisini dinlemeye gelen seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin sonunda sahneye davet edilen İmamoğlu çifti, Sağ ve ona eşlik eden sanatçılarla bir araya geldi.

İMAMOĞLU: TÜRKÜLERLE BÜYÜYEN İNSANLAR BU TOPRAKLARA ASLA KÖTÜLÜK YAPMAZ

Böylesi bir organizasyonu tanıklık etmekten onur duyduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Şu an sahnede Arif Sağ ağabeyimizle, büyüğümüzle bir aradayız. Tabii burada çok güzel insanlarla, muhteşem sanatçılarımızla, dostlarımızla, orkestramızla bir aradayız. Bu topraklarda, yoldaşı ve kılavuzu türküler olan insanların asla sırtı yere gelmez. Türkülerle büyüyen, türkülerin içinde hangi sözler, hangi öğütler var diye dikkatle onu dinleyen ya da söyleyen insan, bu topraklara asla kötülük yapmaz. Bu topraklar için, bu insanlar için hep iyilikler düşünür. Türkülerin, yüzyıllar boyu bu topraklarda, hangi nefeslerden, hangi seslerden, hangi ellerden, hangi enstrümanlardan nice nice geçtiğini tahmin bile edemeyiz. Bu kadar tılsımı yüksek, bu kadar bana göre kutsal bir atmosferin göbeğindeyiz. O atmosferi böyle renkli kılan, derin derin nefes almamızı sağlayan, bir nefes gibi bize ferahlık veren insanlar vardır. Bu yüzyılın o ferahlık veren insanlardan birisi de Arif Sağ'dır. Tanışmaktan, ara sıra dertleşmekten, ara sıra öğütlerini almaktan onur duyuyorum. İyi ki var. Allah, sağlığını versin. Hep yanı başımızda, hep baş ucumuzda olsun. Sağlık diliyoruz. Bugün bu ev sahipliği yapma onurunu, İstanbul halkı adına burada yaşamaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum."