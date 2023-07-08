İstanbul Caz Festivali Başladı

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, popüler ve yeni isimlerle dolu zengin bir programla başladı. Takeshı's Cashew: Florıan Feıt grubuyla açılışı yapılan festival 07-19 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. <İKVS'nin organizasyonuyla düzenlenen 30. İstanbul Caz Festivali, Yeniköy'deki Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi'nde Takeshi's Cashew konseriyle başladı. İstanbul caz festivali 07-19 Temmuz tarihleri arasında çeşitli konserlerle devam edecek. Morcheeba, The Lumineers, Fatoumata Diawara ve Lizz Wright gibi birçok önemli yerli ve yabancı sanatçı festivalde yer alacak.Türkiye'den Okay Temiz, Riff Cohen'le çok özel bir projeye imza atacak festivalde. Bütün bunları 8,9 ve 12 Temmuz tarihlerindeki programımızda izleyebilecekler. Festival 13 Temmuz'da artı birli gece gezmesiyle devam ediyor. Ardından 14 Temmuz'da Johnson'la Robert Koleji'nin bahçesinde olacak. 17-18 ve 19 Temmuz tarihlerinde de Esma Sultan'da, Swiss Otel'de ve CRR'de yine Fatoumata Diawara gibi Mali'den çok değerli bir sanatçımız var. Amerika'dan Lizz Wrightl caz vokalin biraz daha sol ve gosbel tarzlarına kayan çok başarılı isimlerinden bir tanesi. ve tabii ki Türkiye'nin en değerli isimlerinden bazılarına da festivalde yer veriyoruz. Selen Gül'ün Blue Band, İmer Demirer Trio feat. Ali Perret gibi çeşitli konserlerimiz var. ve 7-19 Temmuz tarihleri arasında bu festival devam edecek" dedi.