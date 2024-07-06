Üye Girişi
Haberler

Isparta'da kafe ve restoranların duvarlarını tuval olarak kullanan genç ressamın hayali, büyük duvarlara devasa resimler çizmek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da yaşayan 35 yaşındaki ressam Alaattin Kurt, kafe ve restoranların duvarlarına çizdiği resimlerle geçimini sağlıyor. Kurt'un hayali ise daha büyük duvarlara devasa resimler yapmak.

Isparta'da kafe ve restoranların duvarlarını tuval olarak kullanan genç ressamın hayali, büyük duvarlara devasa resimler çizmek.

Kentte yaşayan 35 yaşındaki Alaattin Kurt, resim yeteneğini keşfedince talep eden kafe ve restoranların duvarlarına resimler çizerek geçimini sağlıyor.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesinden sonra Dumlupınar Üniversitesi Çizgi Film Animasyon bölümünden mezun olan 35 yaşındaki Alaattin Kurt, talep eden kafe ve restoranların duvarlarına resimler çizerek hayatını kazanmaya başladı.

Tanıdıklarının ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle işletmelerin duvarlarına resim çizen Kurt, Isparta'nın yanı sıra Antalya, Burdur ve Denizli'de yaklaşık 200'ün üzerinde duvar resimleri yaptı.

Kafe ve restoranların duvarlarını renklendiren Kurt, para kazanmanın yanında kendine özgü resim ve çizgi tasarımlarını da farklı insanların beğenisine sunma imkanı buluyor.

Hayali daha büyük resimler yapmak

Sanatla ilgilenmeye ilkokul yıllarında başlayan Alaattin Kurt, AA muhabirine, yeteneğini keşfettikten sonra çizim yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi.

Gelecekte büyük binaların duvarlarına devasa resimler yapmak istediğini belirten Kurt, "Diğer bir projem ise büyük bir sanat atölyesi açmak. Bu atölyede büyük tablolar üzerinde çalışabileceğim, heykel ve ahşap işleriyle uğraşabileceğim bir alan istiyorum. Ayrıca, bu mekanıma canlılık katması açısından sanat eğitimi ve resim kursları da düzenlemek istiyorum." diye konuştu.

Kurt, resim yapmak isteyen gençlere bu işe hobi olarak başlayabileceklerini ancak profesyonelleşmek istiyorlarsa temel sanat eğitimi almaları tavsiyesinde bulundu.

İşletmesine resim yaptıran Hilal Yavuz Kiremitçi de iş yerindeki klimanın hortumundan rahatsız olduğu için duvara kahve ağacı resmi yaptırdığını ancak Kurt'un resmini çok beğenince iş yerinin iki farklı alanına daha resim çizdirdiği aktardı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Isparta Ressam Kültür Sanat Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Bakmadan Geçme

İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI? EURO 2024 Milli maçta kimler oynuyor? Türkiye-Hollanda muhtemel 11'ler! Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı? Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı şifresiz mi? ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title