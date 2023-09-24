İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen panele konuk olan 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Atatürk'ü, Cumhuriyet'i ve babasını anlattı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen panele konuk olan 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Atatürk'ü, Cumhuriyet'i ve babasını anlattı.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilincine katkı sağlayacak programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra meclis üyeleri ve çok sayıda tarihsever katıldı.

"Şehrimize gelişi onur verici"

Panelde konuşan Belediye Başkanı Ataç, "Özden Hanım'ın gelmesi şehrimiz adına onur verici. Kitap o kadar güzel ki detay var, tarih var, ailenin fertleri var, günlükler var. Birçok konuyu içeriyor. Bugün kendisinden dinleyeceğiz. Güzel bir gün olacak bizler için" dedi.

"Önerileri dikkatle dinlerdi"

Açılış konuşmalarının ardından ise moderatörlüğünü Mehmet Alkan'ın yaptığı panele geçildi. Panelde Özden Toker, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, babası İsmet İnönü'yü, Cumhuriyetin ilk yıllarını, tanıklık ettiği ve yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Toker, Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok önemli konuyu Pembe Köşk'teki yemek odasında arkadaşlarıyla görüştüğünü, herkesin fikrini aldığını ve önerileri çok dikkatli dinlediğini belirtti. Toker, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayatını kaybetmesinin ardından her yere hüzün çöktüğünü, babası İsmet İnönü'nün ağlamaktan kızaran gözlerini kapatmak için gözlükle dolaştığını da anlattı.

"Abilerim de, ben de şımarık davranmadık"

Atatürk'ün vefatının ardından toplanan TBMM'de babasının oy birliği ile 2'nci Cumhurbaşkanı oluşunun haberini alma anını anlatan Toker, "Babam Cumhurbaşkanı seçildikten sonra eve geldi. Ben o sırada odamda öğretmenimle dersteydim. Sonra 'Paşa seni çağırıyor' diyerek beni aşağı çağırdılar. Babamın yanında meclis başkanını ve resmi giyimli beyler gördüm. Babam bana TBMM'de 2'inci Cumhurbaşkanı seçildiğini, artık bir cumhurbaşkanı kızı olduğumu söyledi. Tekrar odama çıkıp defterimi açtım. Öğretmenim bana neden çağırdıklarını sordu. Babamın cumhurbaşkanı olduğunu söylediğimde bana gülerek 'İnsanın babası kaç kez cumhurbaşkanı seçilir. Bugün sana tatil' dedi. Biz o zamanlar bilmiyorduk tabii. Bizler de Atatürk'ün, babamızın istediği gibi çocuklar olduk. Abilerim de, ben de şımarık davranmadık. Bizim hiç kimseden, hiçbir aileden farkımız yoktu. Aile bağlarımız, ülkeye saygımız, konuşma tarzımız bütün cumhuriyet çocukları gibi. Atatürk de bize bunu anlatmıştı. Babam da bunu yaşattı" diye konuştu.

Panelin ardından Toker, Mehmet Alkan ile hazırladığı 'Cumhuriyet'le Özdeş Bir Yaşam: Özden Toker' İsmet İnönü'nün Kızı Anlatıyor isimli kitabını severleri için imzaladı. - ESKİŞEHİR