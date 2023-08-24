İsmet Aydın, G-20 Zirvesi'nde Anadolu Türküleri Konseri Verecek

Dünya ekonomisine yön veren 19 ülke ile Avrupa Birliği liderlerini bir araya getiren G-20 Zirvesi'ne, bu sene Hindistan ev sahipliği yapacak. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve ses sanatçısı İsmet Aydın, Hindistan Kültür Bakanlığı'nın G-20 Zirvesi kapsamındaki özel davetiyle, 'Anadolu Türküleri' konseri verecek.

9-10 Eylül tarihlerinde başkent Yeni Delhi'de düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi etkinlikleri kapsamında, G-20 Culture Working Group (CWG) tarafından düzenlenen kültürel seride 20 ülkenin kültür bakanının katılımı ile 29 farklı ülkeden sanatçı bir araya gelecek. 'Sur Vasudha' başlığı altında 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' sloganıyla 26 Ağustos tarihinde Varanasi'de düzenlenecek konserde, Türkiye'yi temsilen sanatçı İsmet Aydın, Hindistan Kültür Bakanlığı Orkestrası eşliğinde Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a Anadolu'nun kadim ezgilerinden oluşan repertuvarını seslendirecek.

'KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE KAYBETTİĞİMİZ İNSANLARIMIZA ADIYORUM'

Benzersiz bir gurur yaşadığını ifade eden İsmet Aydın, davete ilişkin duygu ve düşünceleri şöyle ifade etti:

"Ülkemizi böyle önemli bir organizasyonda temsil etmek, Anadolu müzik kültürünün kadim mirasının üzerimize yüklediği büyük sorumlulukla birleşince, benim için bambaşka anlamlara bürünüyor. Kişisel bir icranın ötesinde, Anadolu'nun sesini Hint coğrafyasından bütün dünyaya duyurmak, benzersiz bir gurur. G-20'de, sazımın telinden ve hançeremden çıkacak her Anadolu ezgisini, Kahramanmaraş depreminde kaybettiğimiz insanlarımıza adamak isterim. Ayrıca orada, dünyanın dört bir yanından gelecek müzisyenler ile füzyon bir çalışma yapacağız. Türk müziğinin dünya çalgılarından oluşan 'G-20 Orkestrası' ile seslendirilmesi de benim için tarifsiz bir onur ve deneyim olacak. Dünya birliği temalı global buluşmada Anadolu ozanlarının bilge sözlerinin çınlamasını oldukça önemli buluyorum. Uygarlıklar mozaiği ülkemizin geleneksel müziğinin uluslararası barış temasına sunacağı katkı için heyecanlıyım."