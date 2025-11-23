Haberler

İskenderun'da 'File Bizden Hasat Senden Narenciye Festivali' Düzenlendi

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kaymakamlık ve İskenderun Belediyesi işbirliğiyle 'File Bizden Hasat Senden Narenciye Festivali' gerçekleştirildi. Etkinlikte üniversite öğrencileri tiyatro oynadı ve katılımcılar narenciye ürünlerini hasat etti.

Kaymakamlık, İskenderun Belediyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun İş-Koop İşletme Kooperatifi işbirliğiyle Ziraat Parkı'nda düzenlenen festivalde üniversite öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, yaptığı konuşmada, Ziraat Parkı'nın kuruluşundan bugüne birçok kişinin emeğiyle bugünkü haline geldiğini belirtti.

Bahçeden elde edilen ürünlerin halkla buluşturulmasına katkı sunan belediyeye teşekkür eden Önder, "Bu bahçede üretilen ürünlerin emeğini, azmini ve toprağın insanla buluşma sürecini çocuklarımıza yaşatmak çok değerli. Çocuklarımızın dokunarak, kendileri toplayarak fileden hasada ortak olmaları bizim için çok kıymetli." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de narenciyenin kent için önemli bir değer olduğunu belirterek, festivalin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel ise etkinliğin çocuklara moral olduğunu dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İSTE Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin hazırladığı yiyeceklerin tanıtımı yapıldı, animasyon gösterisi sergilendi.

Etkinlik sonunda katılımcılar belirlenen noktalarda dağıtılan fileleri alarak parkta yetiştirilen narenciye ürünlerini hasat etti.

Piyasa çöküşünde her şeyimi kaybettim. Nelson hayatımı kurtardı. Yatırımlarımı çeşitlendirmeme olanak tanıyan farklı varlık türleri sunuyor ve tüm paramı tek bir varlığa yatırmaktan çok daha güvenli. Birkaç hafta önce yaptığım yatırımla cüzdanımda 406.000 dolarlık BTC var. Kendisine Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz: Nildatrading

title
