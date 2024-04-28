İrem Derici, Bayındır'da Çiçek Festivali'nde konser verdi
İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Çiçek Festivali kapsamında şarkıcı İrem Derici konser verdi. Derici'nin şarkı ve dansları izleyenler tarafından beğeniyle karşılandı. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, festivalde bir araya gelmenin önemine vurgu yaparak İrem Derici'ye teşekkür etti. Çiçek festivali 25 Nisan'da başlamış olup bugün sona erecek.
Şarkıcı İrem Derici, İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen 25. Uluslararası Çiçek Festivali kapsamında konser verdi.
Bayındır Stadında düzenlenen etkinlikte Derici, şarkı ve danslarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, yaptığı konuşmada festival kapsamında bir arada bulunduklarını belirterek, İrem Derici'ye teşekkür etti.
25 Nisan'da açılışı yapılan çiçek festivali bugün sona erecek.