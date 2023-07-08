İngiliz Yönetmen: Çin'in Yoksullukla Mücadelesi İnsanların Gelecek Hayalleri Kurmasını Sağladı

İki kez Oscar kazanan İngiliz yönetmen Malcolm Clarke, Çin'in yoksullukla mücadeledeki başarıları sayesinde daha çok insanın gelecek hayali kurabildiğini söyledi. Clarke, bu açıklamayı Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde düzenlenen 2023 Deniz İpek Yolu Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde yaptı.

İki kez Oscar kazanan İngiliz yönetmen Malcolm Clarke, Çin'in yoksullukla mücadeledeki başarıları sayesinde daha çok insanın gelecek hayali kurabildiğini söyledi.

Clarke bu açıklamayı Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde düzenlenen 2023 Deniz İpek Yolu Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde yaptı. Clarke, festivalde A Long Cherished Dream (Uzun Zaman El Üstünde Tutulan Hayal) adlı belgeselini de tanıttı.

SES (İngilizce): MALCOLM CLARKE, İngiliz film yapımcısı ve senarist:

"Çin'in çok kısa bir sürede, tarihi bir biçimde, birkaç yıl içinde 150 milyon kişiyi mutlak yoksulluktan kurtarmasının Çin'de gerçekten başarıyla üstesinden gelinen bir şey olduğunu düşünüyorum.

Yoksulluktan kurtarılan kişiler, hayatlarında ilk kez geleceğe dair hayaller kurabilecekleri bir duruma geldi.

Bu gerçekten ilginç ve bu konu yoksullukla mücadele üzerine bir ya da birkaç film yapma hususunda beni teşvik etti.

Bence bunu başaran insanlar çok cesur. Hükümetin, bu zorlukla yüzleşme, bu insanlara bu imkanı verme konusunda son derece cesur olduğunu düşünüyorum.

Özellikle 200 milyon kişiyi birdenbire yoksulluktan kurtarıp okula ve üniversiteye gönderdiğinizde bu entelektüel güç, bu lokomotif ortak refaha büyük katkıda bulanacaktır. Böylelikle Çin daha iyi bir yer haline gelecek."

Çin, 2021'in başlarında mutlak yoksulluğun ortadan kaldırıldığını duyurdu.

Çin'de son 40 yılda yaklaşık 800 milyon kişi yoksulluktan kurtarıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)