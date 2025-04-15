İnegöl'de Kütahyalılar Gecesi Coşkusu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kütahyalılar Gecesi gerçekleştirildi.

İnegöl Kütahyalılar ve Domaniçliler Derneği tarafından düzenlenen gecede Mehmet Yiğit, Avni Akyol, Emre Engin ve Serkan Akyel türküler seslendirdi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinden gelen halk oyunları ekibinin sunduğu gösteri de ilgi gördü.