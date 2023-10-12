İKÜ'de 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de Modern Mimarlık ve Docomomo_Türkiye' sergisi ve paneli düzenlendi

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ) 'Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de Modern Mimarlık ve Docomomo_Türkiye' isimli sergi ve panel düzenlendi. Sergi de mimarlık mirasının işlevsel ve coğrafi dağılımına göre belgelenen çalışmalar yer aldı. Panelde ise Türkiye'de modern mirasın korunması, kentsel dönüşüm ve deprem gibi güncel sorunlar konuşuldu.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ) ' Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de Modern Mimarlık ve Docomomo_Türkiye' isimli sergi ve panel düzenlendi. Sergi de mimarlık mirasının işlevsel ve coğrafi dağılımına göre belgelenen çalışmalar yer aldı. Panelde ise Türkiye'de modern mirasın korunması, kentsel dönüşüm ve deprem gibi güncel sorunlar konuşuldu. Modern mirasın korunması gerektiğini söyleyen İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, "Cumhuriyet dönemindeki kazanımları, 1923 yılı sonrasında fiziksel çevre planlaması ve tasarım alanlarında yapılan çalışmaları gözden geçirmek aynı zamanda bunların geleceğe taşınmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi ve Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM) iş birliğinde ' Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de Modern Mimarlık ve Docomomo_Türkiye' isimli sergi ve panel düzenlendi.

' Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de Modern Mimarlık ve Docomomo_Türkiye' sergisinde, mimarlık mirasının işlevsel ve coğrafi dağılımına göre gerçekleştirilen seçkiler yer aldı. Sergide yer alan belgeleme çalışmalarının detaylarının anlatıldığı panelde, Türkiye'de modern mirasın korunması, kentsel dönüşüm ve deprem gibi güncel sorunlar tartışılarak değerlendirildi.

PROF. DR. DOSTOĞLU: ÇOK KAPSAMLI BİR ETKİNLİK OLUYOR

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, panele ilişkin şu bilgileri verdi:

"Biz fakülte olarak mimarlık ve iç mimarlık bölümlerimizle birlikte Cumhuriyetin 100'üncü yılı vesilesiyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Yaklaşık bir senedir bunun üzerine çalışıyoruz. Konunun uzmanlarını konuşmacı olarak davet ettik. Bu etkinliğin Ekim 2023 döneminde olması gerekiyordu o yüzden bu tarihleri belirledik. Hem mimarlık hem planlama hem de tasarım alanlarında çağrılı bildirilerle bütün ülkeye ve aynı zamanda dünyaya açıldık. Bu uluslararası bir sempozyum olacak. Dolayısıyla çok kapsamlı bir etkinlik oluyor. Bugün burada docomomo_Türkiye'nin bir sergi açılışı var. Bu sergi açılışı ile birlikte de bir panel var. Cumhuriyet mimarlık mirasını da gösterebilmek adına sempozyum sonrası da arzu eden konuklarımızla birlikte bazı çağdaş binaları gezeceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyız. Çeşitli kurumları bir araya getirmek de bizim için çok iyi oldu. Salt Galata bize destek oldu. Avrupa Mimarlar Birliği'nin (EAAE) başkanı bugün Türkiye'ye geliyor. Biz onu çağrılı konuşmacı olarak davet ettik. Burada konuşmasını yapacak bu bizim için çok heyecan ve onur verici bir durum. Aynı zamanda perşembe ve cuma günleri Amerika'dan Cumhuriyet mimarlık mirasıyla ilgili çok deneyimli, çeşitli kitapları olan iki akademisyen uzaktan bağlanacak. Onlardan biri Sibel Bozdoğan diğeri ise Esra Akcan, ikisi de çok değerli öğretim üyeleri. EAAE'nin başkanı da Oya Atalay Franck o da bizim aramıza katılacak."

"GELECEĞE TAŞINMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Mimarlık, planlama ve tasarlama alanlarında konuşmaların yapılacağını ifade eden Dostoğlu, "Mimarlık ve tasarlamaların cumhuriyet dönemindeki ekonomi, sosyal yapı ve fiziksel çevreyle ilişkisi nedir? Üst ölçekteki kararlar nasıl alınmış? Bu konuda bilgiler verilecek. Mimarlık ve planlama alanında aktörler var. Cumhuriyet dönemindeki önemli aktörlere de referans verilecek. Bu şekilde bir programımız var. Biz, cumhuriyet dönemindeki kazanımları, 1923 yılı sonrasında fiziksel çevre planlaması ve tasarım alanlarında yapılan çalışmaları gözden geçirmek aynı zamanda bunların geleceğe taşınmasını sağlamak istiyoruz. Zaten docomomo bugün ki etkinliğimiz de bir anlamda koruma konusunu da masaya yatırıyor. Mesela bugün deprem konusu da ele alınacak. Deprem de çağdaş mimarlık eserlerinin korunmasıyla ilgili neler yapılabilir, bunlar gözden geçirilecek" dedi.