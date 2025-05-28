İKÇÜ Film Festivali'nde 'Kamera Gazze' Seçkisi İzleyiciyle Buluşuyor

Bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Film Festivali kapsamında hazırlanan "Kamera Gazze" seçkisi, izleyiciyle buluşuyor.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, seçkide Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan 5 film yer alıyor.

"Kamera Gazze" bölümü, sinemanın gücüyle yaşanan trajedilere dikkati çekmeyi amaçlıyor. Seçkinin öne çıkan yapımı "I See Gazze" ( Gazze'yi Görüyorum) 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze topraklarında başlattığı soykırımı konu ediniyor, dünyanın gözü önünde yaşanan felakete karşı insanların gerçekleştirdiği tüm protestoları ve eylemleri beyaz perdeye taşıyor.

Ayrıca seçkide, "Beyaz Güvercin", "Doğudan Gelen Hayaletler", "Özgür Kelimeler Gazzeli Bir Şair", "Yıldız Yahut Portakal" adlı yapımlar yer alıyor.

Seçki, 30 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında izleyicilerle buluşuyor.