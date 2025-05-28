İKÇÜ Film Festivali'nde 'Kamera Gazze' Seçkisi İzleyiciyle Buluşuyor

İKÇÜ Film Festivali'nde 'Kamera Gazze' Seçkisi İzleyiciyle Buluşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Kamera Gazze' seçkisi, Gazze'deki insanlık dramını konu alan 5 film ile izleyici karşısına çıkıyor. 'I See Gazze' filmi üzerinden dünyanın gözü önünde yaşanan olayları ele alan seçki, 30 Mayıs'ta sona erecek festivalde gösterilecek.

Bu yıl ilk kez düzenlenen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Film Festivali kapsamında hazırlanan "Kamera Gazze" seçkisi, izleyiciyle buluşuyor.

Festival direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, seçkide Gazze'de yaşanan insanlık dramını konu alan 5 film yer alıyor.

"Kamera Gazze" bölümü, sinemanın gücüyle yaşanan trajedilere dikkati çekmeyi amaçlıyor. Seçkinin öne çıkan yapımı "I See Gazze" ( Gazze'yi Görüyorum) 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze topraklarında başlattığı soykırımı konu ediniyor, dünyanın gözü önünde yaşanan felakete karşı insanların gerçekleştirdiği tüm protestoları ve eylemleri beyaz perdeye taşıyor.

Ayrıca seçkide, "Beyaz Güvercin", "Doğudan Gelen Hayaletler", "Özgür Kelimeler Gazzeli Bir Şair", "Yıldız Yahut Portakal" adlı yapımlar yer alıyor.

Seçki, 30 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında izleyicilerle buluşuyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Kültür Sanat
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar

Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Görüntü ortaya çıktı! Tıraş olan kardeşinin kafasına böyle sıkmış
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi

Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti

Bir cümlesi yüzünden 12 yaşındaki Meryem'i katlettiğini itiraf etti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Venezuela'dan vatandaşlarına 'ABD'ye seyahat etmeyin' uyarısı

Vatandaşlarını açık açık uyardı: ABD'ye seyahat etmeyin
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular

Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu

İki torbacının marketteki oyununu Yunus polislerinin dikkati bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.