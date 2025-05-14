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İKÇÜ'de 'Mehir ve Aile' Paneli Düzenlendi

İKÇÜ'de 'Mehir ve Aile' Paneli Düzenlendi
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 'Aile Yılı' kapsamında 'Mehir ve Aile' konulu panel düzenledi. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse'nin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Mehir Vakfı'nın uluslararası faaliyetleri ve evlilik teşvikleri konuşuldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Aile Yılı" kapsamında "Mehir ve Aile" konulu panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin moderatörlüğündeki panelde, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ile Prof. Dr. Fatma Akkuş Yiğit ve Prof.Dr. Mustafa Şahin konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesini çok değerli bulduğunu belirterek, Mehir Vakfının bugüne kadar 32 bine aşkın kişiyi düğün yaparak evlendirdiğini aktardı.

Mustafa Özdemir ise vakıflarının 30 yıldır çiftlerin yuva kurması için aracılık ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"28 ülkede faaliyet yapan uluslararası bir vakıf konumundayız. Dil dil ırk ayrımı yapmayız. Savaş, sel, deprem olan bölgelerde, ülkelerde hızlıca toplu düğünler icra ediyoruz. Mehir Vakfı 18-40 yaş arasında nişanlı çiftlerin mutlu yuvalar kurmasına, bu sayede huzurlu bir dünya oluşmasına vesile olmaya çalışıyor."

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Kültür Sanat
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