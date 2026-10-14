İEÜ öğrencisi Nakay, 'Özge' filmiyle Altın Portakal'da finale kaldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencisi Ömer Nakay, kendi hayatından esinlenerek hazırladığı 'Özge' adlı filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde finale kaldı.

İstanbul'dan memleketi olan İzmir'e geri dönen bir gencin yaşadığı duygu değişimlerini, yabancılık hissini ve uyum sağlamak için gösterdiği çabayı anlatan Nakay, 15 dakikalık deneysel kurmaca filmin yönetmenliğini de üstlendi. Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek festivalin öğrenci filmleri kategorisinde birincilik için yarışacak olan Nakay, "Yaklaşık 5 yıl önce üniversite okumak için İstanbul'dan İzmir'e gelerek kendime yeni bir yol seçtim. İzmir'e o kadar alıştım ki İstanbul doğumlu olmama rağmen şimdi çocukluğumun geçtiği yerlere döndüğümde kendimi bazen yabancı gibi hissediyorum. Ben de yaşadığım değişimleri, kendi şehrime hissettiğim yabancılığı filmde anlattım" diye konuştu.

İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencisi Ömer Nakay, yaklaşık iki hafta süren film çekimlerini İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirdi. Filmin konusuyla uyumlu olduğunu düşünerek 'başka' ve 'farklı' anlamlarına gelen 'Özge' ismini filmine ve ana karakterine veren Nakay'a arkadaşları da destek verdi. Filmde Duygu Ürkmez, Ömer Yıldırım, Zeynep Apsin ve Ali Berk Özkan rol alırken filmin yardımcı yönetmenliğini de aynı bölümde okuyan Dila Şengezer üstlendi.

"Öyle çok sevdim ki aslen izmirli gibi oldum"

24-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde birincilik için mücadele edecek olan Nakay, sinemaya gönül vermiş genç bir yönetmen olarak böyle önemli bir festivalde yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. 'Özge' adını verdiği filmin kendi hayatından izler taşıyan, asla unutmayacağı bir çalışma olduğunu belirten Nakay, "İzmir'e üniversite okumaya gelirken bazı tereddütlerim vardı. Acaba sever miyim, uyum sağlar mıyım, doğru mu yapıyorum diye düşünüyordum. Yeni bir şehrin yeni bir hayat olduğunu biliyordum. Ama İzmir'de öyle güzel arkadaşlıklar edindim, burayı öyle çok benimsedim ki, bu tereddütlerin hepsi geride kaldı. İstanbul doğumluyum ama sanki aslen İzmirli gibiyim. İşte bu süreçte yaşadıklarımı da mutluluklarımı da filme aktarmak istedim. Bir açıdan hayatımın bir kısmını filme çektim. Çekimler sırasında yoğun bir emek harcadık, aynı zamanda filmin her aşamasında büyük bir heyecan da yaşadık. Şimdi o emeğin böylesine önemli bir festivalde karşılık bulduğunu görmek, mutluluğumu daha da artırıyor. Üstelik kendi hikayemden yola çıkarak anlattığım duyguların başkalarına da ulaşacak olması benim için çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

"Sinemanın diliyle anlattım"

Nakay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimizin hayatında yeni başlangıçlar, değişimler ve kendimizi yeniden keşfettiğimiz dönemler oluyor. Ben de bunları sinemanın deneysel diliyle anlatmaya çalıştım. Şimdi filmimin Türkiye'nin dört bir yanından sinemaseverlerle buluşacak olması beni hem heyecanlandırıyor hem de yeni projeler üretmek için cesaretlendiriyor. Festivalde birbirinden değerli filmlerle yarışacak olmak bile başlı başına çok önemli bir deneyim. Elbette ödül kazanmayı çok isterim ancak bugün geldiğim nokta bile benim için büyük bir başarı. Filmin ortaya çıkmasında emeği olan tüm arkadaşlarıma, bana destek veren hocalarıma çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı