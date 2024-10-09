İbrahim Tatlıses, Adana'da Hayranlarıyla Buluştu
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Adana'da düzenlenen konserinde sevilen eserlerini seslendirdi. Çok sayıda hayranının katıldığı etkinlikte, Tatlıses'in performansı büyük beğeni toplarken, katılımcılar duygusal anlara tanıklık etti.
Sanatçı İbrahim Tatlıses, Adana'da hayranlarıyla bir araya geldi.
Çukurova Amfi Tiyatro'da sahne alan Tatlıses, çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.
Tatlıses'in şarkılarına hayranları eşlik ederken bu anlar vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.
Şarkı aralarında vatandaşlarla sohbet eden Tatlıses, duygulu anlar yaşadı.
İlgiyle takip edilen Tatlıses'in performansı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.