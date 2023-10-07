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İBB Şehir Tiyatroları 4 ödülle geceye damga vurdu

3 Ekim 2023 Salı günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini bulan ödüllerde, 25 adaylığa sahip olan İBB Şehir Tiyatroları geceye damgasını vurdu. Sahnelediği klasik ve modern tiyatro oyunlarıyla seyirciden büyük ilgi gören İBB Şehir Tiyatroları, sahnelenen yüzlerce oyun ve performans arasından seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda 4 ödüle layık görüldü.