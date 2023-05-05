Hurdayı sanata dönüştürdü, yaptığı tasarımlar dikkat çekiyor

Bu masa araba tutkunlarını cezbediyor

SİVAS - Sivas'ta bir sanayi esnafının hurdaya çıkmış otomobil parçalarından yaptığı tasarımlar dikkat çekiyor.

Sivas Yeni Ata sanayisinde oto motor işletmesi bulunan Mustafa Yıldızdağ, hurda parçaları sanata dönüştürdü. İnternet ortamında benzer tasarımlar görüp dikkatini çektiğini söylen Yıldızdağ, otomobil motorundan masa, fren diskinden saat ve pistondan ise küllük tasarladı. Yıldızdağ, işletmeye gelen müşterilerin tasarımların bir hayli dikkatini çektiğini söyleyerek, mekaniker dükkanına yakışır bir görüntü olmasını istediği için böyle bir tasarımlar yaptığını söyledi.

"Masayı komple motor üzerine tasarladım"

Mekaniker Usta Mustafa Yıldızdağ, yaptığı masayı motor üzerine tasarladığından bahsederek, "Uzun zamandır aklımda böyle bir tasarım vardı. İnternet ortamında da böylesi tasarımları görüp takip ediyordum. Elime Audi marka bir aracın 2.4 motoru elime geçti ve bu motordan yapmayı düşündüm. Motoru bütün parçalarını titizlikle temizleyerek farklı renklere boyayarak bir görsellik oluşturmak istemdim. Motorun içi boştur ama dıştan bire bir araç motorudur. Ben bu masayı komple motor üzerine tasarladım. Üzerindeki çizgilerin mavi oluşu, masanın v şeklinde olması motorun v motor olmasından dolayı böyle bir tasarım oluşturdum. Güzel olduğunu düşünüyorum, gelen müşteriler de hoş olduğunu söylüyorlar. Bu dükkanın mekaniker bir dükkan olmasına yakışır diye böyle bir masa tasarladım. Küllükler masanın özelliğine eşleşsin diye araç pistonundan yaptım. Karşı duvarda duran saati de araçlarda bulunan fren diski ve balatalarından yaptım. Bu ürünleri tamamen atık malzemelerden üretim. Masada bulunan demir parçaları ve boruları metre işi aldım ama diğer malzemeler tamamen bizden, motoru da hurdacıdan satın aldım" dedi.

"Ustamın motordan yaptığı masa çok ilgi gördü"

Müşteri Ergün Laçin, motordan yapılan masanın sanayide çok ilgi gördüğünden bahsederek, "Ustamın motordan yaptığı masa çok ilgi gördü, sanayide hiç denk gelmediğimiz bir masa. Sanayide her şey standart olduğu için hep tahta masalar ve işkembeler var ama motor masa gerçekten güzel olmuş. Ellerine sağlık ustamın, buram buram emek kokuyor" şeklinde konuştu.