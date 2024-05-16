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Hüner Aydın'ın 'İçeriden Dışarıya/Dışarıdan İçeriye' Sergisi Sanat Severlerle Buluştu!

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Bomonti'deki Halisünasyon Art Kafe, psikanalist Hüner Aydın'ın kişisel resim sergisi "İçeriden Dışarıya/Dışarıdan İçeriye"ye ev sahipliği yapıyor. Sergi, 11 Mayıs'ta izleyicilerle buluştu ve sanatseverlerin ilgisini çekiyor.

Hüner Aydın, eserlerinde gördüğümüz dünyaya farklı gerçeklikler ve bakış açıları getirme sürecini ve bunun dışavurum biçimlerini ele alıyor. Kendi psikanaliz pratiği üzerinden yola çıkan Aydın, analist ve analizanın bilinçli ve bilinçdışı ruhsallıklarının buluştuğu bir alan sürecini deneyimlerine dayanarak işliyor. Sergide, bireyin zaman ve mekanla kurduğu ilişki, dönüşüm süreçleri ve anlamsal krizlerin ifadesine odaklanılıyor.

Hüner Aydın'ın 'İçeriden Dışarıya/Dışarıdan İçeriye' Sergisi Sanat Severlerle Buluştu!

Aydın, sanatı değişen dünyaya karşı bir bakış açısı getirmenin hem bir şans hem de bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Sergideki eserlerde, tamamı tuval üzerine yağlı boya resimlerinde soyutlaşan mekanlar, formlar ve metaforlar görülüyor. Bu uzamsal boşluklar, bazen çizgilerle, bazen dokularla ve bazen de renklerle canlandırılmış.

Hüner Aydın'ın 'İçeriden Dışarıya/Dışarıdan İçeriye' Sergisi Sanat Severlerle Buluştu!

Ayrıca, Sanatçı Serdar Yılmaz'ın editörlüğünde hazırlanan 'Dışarıdan İçeriye/İçeriden Dışarıya' adlı kitabın lansmanı da aynı akşam yapıldı ve okurlara sunuldu. Sergi, 9 Haziran'a kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya devam edecek. Sanatseverler, Aydın'ın eserlerini keşfetmek için sergiyi ziyaret etmeye davet ediliyor.

Hüner Aydın'ın 'İçeriden Dışarıya/Dışarıdan İçeriye' Sergisi Sanat Severlerle Buluştu!

Haberler.com / Betül Cirit - Kültür Sanat

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