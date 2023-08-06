Hiroşima'da Origami Etkinliği: Çocuklar Sadako Sasaki'nin Anısına Turna Kuşu Yaptı

Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının etkisiyle kansere yakalanan Sadako Sasaki'nin anısına düzenlenen etkinlikte, İstanbul Oyuncak Müzesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklar origamiden turna kuşu yaptı. Etkinlikte, Hiroşima'ya atılan bombalar ve Sadako Sasaki'nin hikayesi anlatıldı.

Japonya'nın Hiroşima kentine 78 yıl önce atılan atom bombasının etkisiyle kansere yakalanarak, 12 yaşında yaşamını yitiren Sadako Sasaki'nin anısına düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, origamiden turna kuşu yaptı.

İstanbul Oyuncak Müzesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının 78. yılı dolayısıyla Artİstanbul Feshane'de etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe video gönderen Oyuncak Müzesi Kurucusu ve yazar Sunay Akın, Hiroşima'ya atılan bombaları ve Sadako Sasaki'nin hikayesini anlattı.

Etkinliğe katılan 5-9 yaşlarındaki çocuklar, bir öğretmenin yönlendirmeleri ve etkinlik görevlilerinin rehberliğinde, kağıtları origami tekniğiyle katladı.

Çocuklar, Japon kültürüne göre kağıttan 1000 turna kuşu yaparsa iyileşeceğine inanan, ancak bu sayıyı tamamlayamadan 12 yaşında hayatını kaybeden Sadako Sasaki için turna kuşu yaptı.

Etkinliğe katılan, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu görevlilerinden Nomura Takeshi, AA muhabirine, Hiroşima'da büyük bir acının yaşandığını söyledi.

Japonlar olarak bu günü hiç unutmadıklarını ifade eden Nomura Takeshi, "Tekrarlanmasın diye herkes bunu öğreniyor. Bilgiyi yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Uzun zaman barış devam etsin diye origami yapıyoruz." dedi.

Japon Hachisuka Rina ise Hiroşima'ya bomba atılmasının, dünyanın çok üzücü bir olayı olduğunu belirterek, "Türkiye, Japonya'dan çok uzak, ama etkinlik düzenlenip turna kuşundan origami yapılması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Kerem Ali Erkuş da tek başına kağıttan uçak yaptığını kaydetti.

"Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu" kitabını da okuduğunu anlatan Erkuş, "Bu kitap Sasaki'nin hayatını anlatıyor. Daha bitirmedim. Fakat orada bir tane arkadaşı varmış. Origamiyle turna kuşu yapıyoruz." ifadesini kullandı.