- "Hikayelerle Şehirler" projesinin ödül töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL - Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin yürüttüğü İtalya'dan CEIPES'in ortaklığı ve Eyüpsultan Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen "Hikayelerle Şehirler" isimli projesinin ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'da katıldı.

Eyüpsultan Kültür Sanat Spor Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin yürüttüğü İtalya'dan CEIPES'in ortaklığı ve Eyüpsultan Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen "Hikayelerle Şehirler" isimli projesinin ödül töreni düzenlendi. Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve çok sayıda çocuk katıldı. Projenin temel amacı, somut ve somut olmayan kültürel mirasa ilişkin çocuk hikayeleri aracılığıyla Türkiye ve AB arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve farklı kültürlerin hikaye anlatımıyla buluşmasını sağlamak. Çocukların iki farklı kültüre ait kültürel mirasları hakkında hikayeler oluşturmalarını ve bunları akran öğretimini teşvik etmek için paylaşmalarını ve ayrıca kültürel vurgu vizyonunu geliştirmelerini hedefliyor. Proje kapsamında 125'i Eyüpsultan'dan, 100'ü İtalya'nın Palermo şehrinden olmak üzere 11-15 yaş aralığındaki toplamda 225 öğrenci 500 saatlik tarihi hikaye anlatıcılığı ve turizm eğitimi aldı. Eğitimler kapsamında İstanbul'un tarihi ve kültürel alanları, uzman rehberler ve eğitmenler eşliğinde gezildi. Eğitimler sonrasında tüm dünya çocuklarının hikayelerini yazılı, sesli ve video olarak paylaşabileceği bir online platform oluşturuldu. Hazırlanan online platform üzerinden düzenlenen Tarihi Hikaye Yazma Yarışması'nda 15 öğrenci ödül almaya hak kazandı. Öğrenciler ödüllerini, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'dan aldı.

"Toplum olarak yaşarken birlikte bir hayat geçiriyoruz"

Toplum olarak yaşarken birlikte bir hayat geçirildiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan şöyle konuştu: "Yaşadığımız şehrin havası, suyu, yemesi, içmesi bize bir şey katıyor. Bizi şekillendiriyor. Bize bir şeyler öğretiyor. Bir de dilimiz var. Onunla iletişim kuruyoruz. Toplum olarak yaşarken birlikte bir hayat geçiriyoruz. Bu bazen depremdir. Bazen savaştır. Ukraynalılar yaşıyor maalesef. Bazen pandemidir. İnsan oğlu tek başına yaşayan bir varlık değildir. İnsan toplumsal bir varlıktır. İnsan insanın kurdu değil insan insanın yurdudur. Kültür hikayelerdir. Hikayelere yeni ilaveler yaparak tıpkı bir filmin senaryosu gibi. Kişisel ve toplumsal olarak hedeflerimiz olacak. Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan. Neşeli günler olması temennisiyle."

"Dünyada savaştan dolayı mağdur çocuklar var"

Ödül töreninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk geldiğini ve dünyada savaştan dolayı birçok çocuğun mağdur kaldığını belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise şunları kaydetti: "Bugün 23 Nisan. Dünyada savaştan dolayı mağdur çocuklar var. Hala daha var. Savaşın en büyük çilekeşleri maalesef çocuklar oluyor. Hiç suçları yokken. O yüzden bugün 23 Nisan 2022'den dünyaya mesaj gönderiyoruz. Çocuklar barış istiyor. Bu güzel projeyle bir başlangıç yaptık. Oradan gelcek olan güzel çocuklarla sizler buluşacaksınız. Fikir alışverişi bilgi alışverişi derken hem lisanınız gelişecek hem dünyayı tanıma fırsatınız daha yakın olacak inşallah.