Herakleitos Felsefe Günleri Efes Selçuk'ta düzenlenecek

Herakleitos'un bilgelik ateşi Felsefe Günleri ile bir kez daha Efes Selçuk'ta yanacak. Herakleitos Felsefe Günleri 20-21 Kasım arasında "Anadolu'da Felsefe Dünü ve Bugününden Seçmeler" başlığıyla Efes Selçuk'ta düzenleniyor. Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Herakleitos Felsefe Günleri'ne çağımızın en önemli kadın filozoflarından olan, hocaların hocası Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi de katılacak.

Efes Selçuk Belediyesi, İlham Veren Kent'in hemşehrisi Herakleitos'un 2500 yıl önce yaktığı bilgi ve bilim ateşinin izinde Efesli Herakleitos Felsefe Günleri'nin üçüncüsünü düzenliyor. Herakleitos Felsefe Günleri 20 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu'nda Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı İoanna Kuçuradi ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in katılım düzenlenecek açılış oturumu ile başlayacak. "Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz" sözü ile değişimin kaçınılmaz olduğunu ve değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu düşüncesi ile çağının ötesinde birçok düşünürü etkileyen Herakleitos adına düzenlenecek Felsefe Günleri'nin ilk oturumu 20 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te "Anadolu'da Felsefenin Dününden Seçmeler" başlığı altında düzenlenecek. 21 Kasım Salı günü saat 14.00'te Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenecek Çocuklarla Felsefe oturumunda ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri felsefe ile tanışacak.

Herakleitos Felsefe Günleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından edinilebilecek. 20- 21 Kasım tarihleri arasında farklı başlıklar altında düzenlenecek oturumlardan oluşan Herakleitos Felsefe Günleri kapsamında düzenlenen tüm seminerler ücretsiz olup tüm ilgililerinin katılımına açık olacak.