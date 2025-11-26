Haberler

Helsinki'de 6'ncı Türk Film Günleri Yapılacak

Güncelleme:
27-29 Kasım 2025 tarihleri arasında Helsinki'de düzenlenecek 6'ncı Türk Film Günleri, Türk sinemasının uluslararası izleyiciyle buluşmasını sağlayacak. Etkinlikte, Türkiye'nin 2025 Oscar adayı olan 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' filmi de dahil olmak üzere birçok ödüllü yapım gösterilecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 'Helsinki 6'ncı Türk Film Günleri', 27-29 Kasım 2025 tarihleri arasında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk sinemasının seçkin örneklerini uluslararası izleyiciyle buluşturacak 'Helsinki 6'ncı Türk Film Günleri', bu yıl 6'ncı kez Katajanokka semtindeki Kino K13 sinema salonunda sanatseverlere kapılarını açacak. Film günlerinin açılışı, Türkiye'nin 2025 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film' kategorisindeki resmi adayı olan Murat Fıratoğlu imzalı 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' filmiyle 27 Kasım'da yapılacak. Etkinlik, Türk sinemasının son dönemde uluslararası alanda ses getiren güçlü yapımlarından oluşan özel seçkiyle 29 Kasım'a kadar ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

BAKANLIK DESTEKLİ YAPIMLAR

Bakanlık destekli yapımlar arasında yer alan Vuslat Saraçoğlu'nun, ilk gösterimini Viyana Avrupa Film Festivali'nde yapan 'Bildiğin Gibi Değil' filmi; 43'üncü İstanbul Film Festivali'nde 'En İyi Senaryo', 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Kurgu' ödüllerinin de aralarında bulunduğu birçok başarıya imza attı. Ensar Altay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve yine bakanlık tarafından desteklenen 'Kanto' filmi, dünya prömiyerini 27'nci Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde, Türkiye prömiyerini ise 62'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleştirdi. Doğuş Algün'ün yönetmenliğini yaptığı bakanlık destekli 'Ölü Mevsim' filmi ise ilk gösterimini 31'inci Adana Altın Koza Film Festivali'nde yaptı ve 5 farklı dalda 6 ödül kazanarak festivalin en çok ödül alan yapımı oldu.

ÇAĞDAŞ TÜRK SİNEMASI GÜÇLENECEK

Etkinlik kapsamında gösterilecek filmler; cesur hikaye anlatımı, psikolojik derinlik ve etkileyici görsel gerçekçilikleri ile çağdaş Türk sinemasının uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendirecek. Gösterimlerin hemen ardından yönetmenlerin katılımıyla düzenlenecek söyleşiler, izleyicilere yapımların yaratım süreçlerine dair kapsamlı bir bakış sunacak. Son yıllarda uluslararası alanda büyük bir ivme yakalayan Türk dizi ve sinema sektörüne önemli katkı sağlayan bu tür etkinlikler, iki ülke arasında kültürel iletişimi güçlendirirken aynı zamanda Türk yapımlarının küresel etki alanını genişleten bir iş birliği platformu oluşturuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Haberler.com
