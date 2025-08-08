Hayvansever Nur Kıykaç, Kedilere Yuva Oldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde oturan 32 yaşındaki hayvansever Nur Kıykaç, müstakil evlerinin damını sahipsiz kediler için yuvaya dönüştürdü.

Nur Kıykaç, yaklaşık 14 yıl önce sokakta bulduğu hasta kediyi sahiplendi. Sahiplendiği hayvanla kedilere sevgisi ve duyarlılığı her geçen gün artan Kıykaç, sokaktaki kedileri beslemeye başladı.

Mama ve su verdiği kedi sayısı her geçen gün artan Kıykaç, müstakil evlerinin bir bölümünü onlar için düzenlemeye karar verdi.

Kıykaç, Meydan Mahallesi'ndeki evlerinin damına 2 yıl önce babasının da desteğiyle iki oda yaptırarak, buraya kediler için kulübeler ve beslenme kapları yerleştirdi.

Her gün su ve mama verdiği kedileri buraya getiren Kıykaç, şu anda 38 sahipsiz hayvanın bakımını yapıyor.

"Burayı tamamen kedilerime adadım"

Nur Kıykaç, AA muhabirine, kedilerine adeta bebek gibi baktığını söyledi.

Sokakta bulduğu hasta kediyi sahiplenmesiyle hikayesinin başladığını anlatan Kıykaç, "Benim için hiçbir hayvan fark etmiyor, hepsini seviyorum. 38 kedim var ve hepsinin ismini biliyorum." dedi.

Kıykaç, gününün tamamını kedileriyle geçirdiğini, bulduğu sahipsiz hayvanları evine getirdiğini belirtti.

Babasının da desteğiyle yaptırdığı alanda kedilerin çok mutlu olduğunu ifade eden Kıykaç, "Kedilerin sayısı arttıkça, evimiz küçük olduğu için burayı yaptırdık. Klimaları var, kış ve yaz aylarında çalışabilecek şekilde ayarlandı. Odalara özel olarak asma tavan yaptırdık, kedileri sıcaktan ve soğuktan koruması için. Onlar benim önceliğim. Burayı tamamen kedilerime adadım. Ailem de kedileri çok seviyor." diye konuştu.

Kıykaç, güne kedilerini besleyerek ve hasta olanlara ilaçlarını vererek başladığını dile getirdi.

Muhasebeci olduğunu ancak şu an çalışmadığını ve tüm gününü kedilerle geçirdiğini anlatan Kıykaç, şöyle devam etti:

"Sabah kalktığımda, daha yüzümü yıkamaya bile vakit ayırmadan ilk çıktığım yer burası. Kedilerimle vakit geçirmeyi çok seviyorum. En huzur bulduğum yer burası. Üzüntümde de sevincimde de yanımdalar, ben de daima onların yanındayım. Gerçekten kedi sevmeyen biri bu aşkı anlayamaz. Kedilerime bakmaktan asla vazgeçmeyeceğim."

Kıykaç, hayvanseverlerden mama ve ilaç desteği beklediğini kaydetti.