Hayatını kaybeden Erkin Koray için tören düzenlenmeyecek

Dün Toronto'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Erkin Koray için tören düzenlenmeyecek. Babasının vefatının ardından paylaşım yapan kızı Damla Koray, "Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak" dedi.

Bir süredir Toronto'da yaşayan Rock müziğinin efsane sanatçılarından Erkin Koray, dün 82 yaşında yaşamını yitirdi. Babasının vefatının ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kızı Damla Koray, sanatçı için tören düzenlenmeyeceğini söyledi.

HAYRANLARI VE ARKADAŞLARI İÇİN TOPLANTI YAPILACAK

Akciğeriyle ilgili yaşadığı sorunların yanı sıra yaşlılığa bağlı sıkıntılarından dolayı hastaneye kaldırılan ve makinelere bağlı verdiği yaşam savaşını kaybeden babasının Instagram hesabında paylaşım yapan Damla Koray, "Şu anda bir tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Bu hayatımın en zor günü olduğu için nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

BABAYA DUYGUSAL VEDA

Baba acısıyla yıkılan Damla Koray, bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: "Babam, babamız, canımın ta içi... Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar güzel enerjimizi sevgimizi saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik... Bundan sonra da etmeyeceğiz... Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak daima ve ilelebet...

Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun... Doğru'su hiç şaşmayan tanıdığım en sağlam adam, Anadolu rock'ın mucidi, sevgili babam benim için yaptıklarına minnettarım... Ne desem hakkını vermiş olmam eminim... Senin çocuklar da ülkelerini kültürlerini ve onlara layık gördüğün Cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et... Seni çok ama çok seven kızın Damla..."