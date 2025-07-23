"Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik" tiyatroseverlerle buluşuyor

'Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik' tiyatroseverlerle buluşuyor
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Tiyatrocu ve yazar Özgür Özgülgün'ün yazıp oynadığı "Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik" adlı tiyatro oyunu, edebiyatçı Sait Faik Abasıyanık'ın öykü kahramanlarını sahneye taşıyor. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan oyun, yaz boyunca İstanbul ve Konya'da sahnelenecek.

Tiyatro oyuncusu ve çocuk kitapları yazarı Özgür Özgülgün'ün kaleme alıp aynı zamanda sahnelediği "Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik" adlı oyun, prömiyerinden bu yana seyirciden büyük ilgi görüyor. Edebiyatın usta ismi Sait Faik Abasıyanık'ın öykü kahramanlarını sahneye taşıyan oyun, yaz boyunca Türkiye'nin farklı sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyunda, Sait Faik Abasıyanık'ın öykülerindeki insan sevgisi, doğaya duyduğu tutku ve İstanbul'un renkli atmosferi; tiyatro ve edebiyatın büyüsüyle harmanlanarak seyirciye görsel bir şölen sunuluyor. İzleyicilerden "Sait Faik'in dünyasına bir yolculuk", "Adalara, balıkçılara, ada sokaklarına götüren samimi bir anlatım" ve "Belgesel tadında bir tiyatro deneyimi" gibi övgü dolu yorumlar alan oyun, edebiyatla tiyatroyu buluşturan özel bir yapım olarak öne çıkıyor.

"Tiyatronun Sezonu Olmaz"

Tiyatronun gücüne dikkat çeken Özgür Özgülgün, "Tiyatronun sezonu olmaz, seyircinin olduğu her mekânda var olmaya devam edeceğiz. Tiyatro birlikte var olmaktır. Seyirciye nefes aldırabilmek için birlikte var olmaya devam edeceğiz." diyerek sanat anlayışını ortaya koyuyor.

Bu vizyonla hareket eden ekip, oyunda yalnızca sahne performansı değil; müzikler ve görseller eşliğinde adeta belgesel tadında, epik bir edebiyat-tiyatro şöleni sunuyor.

Oyun Takvimi:

24 Temmuz 2025 – Atatürk Kültür Merkezi (AKM) – İstanbul

31 Temmuz 2025 – Sahne Minoa Pera – İstanbul

23-24 Temmuz 2025 – Atatürk Kültür Merkezi (AKM) – İstanbul

19 Eylül 2025 – Atlantis Kültür Sanat Merkezi – Konya

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
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