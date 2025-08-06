Hatice Oskay, 106 Yaşında

Hatice Oskay, 106 Yaşında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Selöz köyünde yaşayan Hatice Oskay, 106. yaş gününü kutlayarak, bir asrı deviren sağlıklı yaşamının sırlarını paylaştı. 3 çocuk ve 11 torun sahibi olan Oskay, geçmişte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla iştigal ederek sağlıklı bir hayat sürmüş.

Ömründe bir asrı deviren ve torununun torununu gören Hatice Oskay'ın 106'ncı yaş günü kutlandı.

Bilecik merkeze bağlı Selöz köyünde 1919'da dünyaya gelen, 26 yıl önce eşini, geçen yıl da ortopedik engelli oğlunu kaybeden Oskay, 100 yaşına kadar köyündeki arazilerini işlemeyi sürdürdü.

Bir asrı aşkın ömründe 3 çocuk ile 11 torun sahibi olan, şimdilerde işitme engelli kızı 83 yaşındaki Aysel Kaya ile kent merkezinde yaşayan Oskay, 5 yıl önce torununun torununu olan Doruk'u kucağına aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de Oskay'ı ziyaret ederek, 106'ncı yaş gününü kutladı.

"Çok şükür ciddi bir rahatsızlığı yok"

Oskay'ın torunu Nuran Kaya, AA muhabirine, anneannesinin sağlıklı yaşamını bağ bahçe işleriyle uğraşmasına borçlu olduğunu söyledi.

Anneannesinin geçmişte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdüğünü anlatan Kaya, "Dağlardan odun toplar, süt ve kaymak yerdi. Kışın mandalina, yazın da şeftali tüketirdi. Şu an bile buzdolabından çıkan soğuk yiyecekleri yemez." diye konuştu.

Kaya, Hatice Oskay'ın 100 yaşına kadar torunlarına da baktığını belirterek, "Şimdi de biz onun bakımını üstlendik. Çok şükür ciddi bir rahatsızlığı yok. Yalnızca işitme güçlüğü çekiyor ve yaz aylarında sıcaklardan biraz etkileniyor." dedi.

Kaya, Oskay'ın babası Ahmet Sarı'nın İnönü Savaşları'na katıldığını dile getirdi.

Oskay'ın bu durumu gururla anlattığını ifade eden Kaya, "Köye inemedikleri savaş yıllarında meşe odunlarını yakıp, külleriyle buğdaydan yaptıkları ekmekleri anlatır. Zorlukları dile getirirken hep duygulanır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Kültür Sanat
İzmir'de su kesintileri başlıyor: İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve tarihler

Barajların kuruduğu büyükşehrimizde bu gece sular kesiliyor
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027 yılında tek haneye inecek

Şimşek'ten enflasyon mesajı! Tarih verip iddialı bir tahminde bulundu
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış

Sahte psikolog diploması için bakın kaç lira ödemiş
Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokaklarda aynı ürünü satıyor

Bir mesleğin son temsilcisi! Yarım asırdır sokakta aynı ürünü satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı

18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.