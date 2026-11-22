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Hatay'da sınıf öğretmeni Halil Bulut, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen öğrencilere ücretsiz bağlama eğitimi veriyor.

Merkez Antakya ilçesindeki Küçükdalyan Mahmut Yarım İlkokulu'nda görevli Bulut, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocuklara moral vermek için bağlama kursu düzenlemeye başladı.

Bulut, okulda hafta sonu verdiği kurslarda 85 öğrenciye bağlama çalmayı öğretiyor.

Bazı velilerin de katıldığı eğitimde öğrenciler, Bulut ile türkü söyleyip eğleniyor.

"Bağlamayı nasıl tutacaklarını ve akort edeceklerini de öğreniyorlar"

Sınıf öğretmeni Halil Bulut, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin ardından kadınlara yönelik bağlama kursu düzenlediğini, şimdi çalışmalarını çocuklarla sürdürdüğünü söyledi.

Öğrencilerle güzel vakit geçirdiğini dile getiren Bulut, "Çocuklarımız kursta yalnızca türkü öğrenmiyor, bağlamayı nasıl tutacaklarını ve akort edeceklerini de öğreniyor. Küçük öğrencilerimiz akort yapmakta zorlandığında velileri de öğrenerek onlara yardımcı oluyor. Böylece 85 çocuk ve aileleri türküler etrafında buluşturuyoruz." dedi.

Kursa katılan 8 yaşındaki Ömür Kamğa da türküleri çok sevdiği için 2 aydır bağlama eğitimi aldığını ifade ederek, "Kurs bana çok güzel duygular hissettiriyor. Burası çok güzel bir yer, mutluyum. Halil öğretmenimi çok seviyorum, bize çok sabırlı şekilde öğretiyor." diye konuştu.

12 yaşındaki Asel Deniz de öğretmeni sayesinde bağlama çalmaya başladığını anlattı.

"Aile içinde orkestra kurmuş gibiyiz"

İki oğluyla kursa katılan Özge Yılmaz ise Bulut'un öğrencilerin gelişimi için büyük emek verdiğini belirterek, "Evde de çocuklarımla bağlama çalıyoruz. Eşim de türkü söyleyerek bize katılıyor. Aile içinde orkestra kurmuş gibiyiz. Halil Hoca sayesinde çok mutluyuz." dedi.

Okul Müdürü Mehmet Güzel de kursun öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA