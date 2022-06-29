Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nda ayin düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nda ayin düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Recep Dağdelen - Kültür Sanat
 - Güncelleme:

Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nda ayin düzenlendi Hatay'daki St. Pierre Kilisesi'nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle ayin düzenlendi.

Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nda ayin düzenlendi

HATAY - Hatay'daki St. Pierre Kilisesi'nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı nedeniyle ayin düzenlendi.

Antakya'da bulunan St. Pierre Kilise bahçesinde düzenlenen ayine Vatikan Türkiye Büyükelçisi Marek, Solczynski, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkopos Monsenyörü Paolo Bizzeti, Lübnan Aziz İlyas Manastırı Başrahibi Episkopos Kostantin Kayyal ile Ortodoks papazlar, Katolog pederler ve davetliler katıldı.

Yapılan ayini, Vatikan Türkiye Büyükelçisi Marek Solczynski ve Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti.

Kilise bahçesinde başlayan törende, ilahilerin okundu, duaların edildi. Ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi.

Vatikan Türkiye Büyükelçisi Marek, Solczynski, "Roma'da imanın en güzeli olan şehitliği yaşadılar. Bu kutsal günden bize bir manevi bir mesaj kalmasını istiyorsak bu manevi mesaj hiç kuşkusuz Aziz Petrus'un manevi imanı ve Aziz Pavlus'un da bu imanın yayılmasında gösterdiği cesaret ve üstün gayret olmasıdır. Bugün bayram aynı zamanda iki şehri olan Roma ve Antakya'yı da aynı gizemi aynı anda kutlama yolunda birbirleriyle birleştiriyor. Rabbin yolları hiç kuşkusuz sınırsız. Önce Kudüs, sonra Antakya daha sonra Roma ve tekrar bugün Antakya'da toplandık. Burada birlikte dua ediyoruz.

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - Kültür Sanat

Aziz Petrus Antakya Hatay Aziz Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title