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Hatay'da 23 Nisan Konseri Coşkuyla Gerçekleştirildi

Hatay'da 23 Nisan Konseri Coşkuyla Gerçekleştirildi
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Hatay Filarmoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antakya EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da konser düzenledi. Şef Eray İnal yönetimindeki konserde genç yetenekler ve çocuk koroları sahne aldı.

Hatay Filarmoni Orkestrası tarafından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" konseri düzenlendi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen ve Antakya EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen konseri şef Eray İnal yönetti.

Genç ve çocuk yeteneklere yer verildiği konserde klasik ve çağdaş eserlerden oluşan bir repertuvar sunuldu.

Konserde ayrıca Çukurova Filarmoni Derneği Çoksesli Çocuk Korosu ile Apkord Çoksesli Çocuk Korosu da sahne aldı.

Gecenin sonunda orkestra, şef ve solistlerin performansı Hataylı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Kültür Sanat
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