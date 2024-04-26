Hatay'da 21. kütüphane açıldı

Hatay'da, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Ülkem Okuyor Derneği tarafından kurulan 21'inci kütüphane, düzenlenen törenle açıldı.

Kentte gönüllü sağlık hizmeti sunan acil tıp teknisyeni Havva Aydanur Ertuğrul'un girişimiyle afetzedelerin kitaba ulaşmasına destek olmak amacıyla hayata geçirilen dernek, Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço işbirliğiyle Katar 4 Konteyner Kenti'nde kütüphane açtı.

Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Ertuğrul, törende yaptığı konuşmada, Hatay'da 21'inci kütüphanelerini açmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaşanan depremler sonrasında enkazın içerisinden kitabı yeşertmiş olmaktan dernek olarak büyük mutluluk duyduklarını belirten Ertuğrul, "Bu kez Barış Manço temalı kütüphane açmak istedik. Lale Manço bizi destekledi, valilik kaymakamlık hep birlikte organize olarak burada bir kütüphane kurduk. Kütüphanemiz anne-çocuk kütüphanesi olarak kullanılacak, çocuklar sınav için çalışacak, burada umutlarını yeşertecekler. Ülkem Okuyor Derneği olarak son çocuk 'kitap ihtiyacım kalmadı' diyene kadar buradayız, ayrılmayacağız." dedi.

Açılışa katılan Barış Manço'nun eşi Lale Manço Ahıskalı da Ülkem Okuyor Derneğinin çok ciddi bir destekçisi ve gönüllüsü olduğunu belirterek, kütüphanenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Açılışta ayrıca çocukların eğlenmesi için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.