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Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenci Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenci Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Gaziantep'te düzenlenen 'Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde, 19 film ödüle layık görüldü. Ödül töreninde, çeşitli kategorilerde birincilere ödülleri takdim edildi.

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali"nde dereceye giren eserlerin sahipleri ödüllendirildi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala ve ödül töreninin açılışında konuşan HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, sinemanın bir tutku olduğunu söyledi.

Festivalin her geçen gün büyüdüğünü belirten Küçükerdoğan, şunları kaydetti:

"Bir tutkunu ve hayallerin buluştuğu anı kutluyoruz. Sinemanın büyülü dünyasında keyifli bir gece bu. Özel günlerde sizlerin katılımı çok önemli bizim için. Böylesi festival ancak emekle ve sabırla gerçekleşir. Toplamda bin 555 film, sayı olarak kulağa hoş geliyor. Bu, çok büyük bir sayı. Bunların hepsi tek tek seyredildi. 2015 yılında 15 filmle başlayan bu serüven, festivalin ortaya çıkma hikayesiydi. Genç sinemacıların bir araya gelmesini sağlamak, onlara destek vermek fikri vardı aklımızda çünkü sinema tutku ile şekillenir."

Ödül töreni

Jürisinde Prof. Dr. Nezih Orhon, Oktay Kaynarca, Mehmet Açar, Didem Uğurlu ve Eylül Tumbar'ın bulunduğu festivalde "kurmaca", "belgesel", "animasyon" ve "yapay zeka" kategorilerinde 19 film ödüle layık görüldü.

Yapay zeka kategorisinde Berkay Ellek'in "Beyaz Güvercin", animasyon kategorisinde Cerine Raouraoru'nun "My Father", belgesel kategorisinde Hayat Labban'ın "Shattere Memory" ve kurmaca kategorisinde Achille Balthazar'ın "Strange Bird" filmine birincilik ödülü verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Kültür Sanat
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