Hamza Dağ, Erzurum Cağ Kebap Yöresel Ürünler Festivali'ne katıldı

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Erzurum Cağ Kebap Yöresel Ürünler Festivali"nin açılışına katıldı.

Dağ, Bostanlı Kapalı Pazaryeri'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'in her alanda olduğu gibi gastronomide de önemli bir noktada olduğunu belirtti.

Bu değerlerin hak ettiği yere ulaşması için çalışacaklarını aktaran Dağ, "Ben bu şehri Türkiye'de veya başka ülkelerin şehirleriyle karşılaştırma içerisine girmiyorum. Bizler, İzmir'i İzmir'in önem verdiği hususlarla yöneteceğiz. 'Eşsiz İzmir' markasını hep birlikte tüm dünyada herkesin konuştuğu bir marka haline getireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından stantları ziyaret eden Dağ, basın mensuplarına cağ kebabı ikram etti.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu ve Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar da katıldı.