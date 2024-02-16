Üye Girişi
Haberler

Hamza Dağ, Erzurum Cağ Kebap Yöresel Ürünler Festivali'ne katıldı

Güncelleme:

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'deki Erzurum Cağ Kebap Yöresel Ürünler Festivali'nin açılışına katıldı. Dağ, İzmir'in gastronomi alanında da önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak, şehrin değerlerini hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.

Ak Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Erzurum Cağ Kebap Yöresel Ürünler Festivali"nin açılışına katıldı.

Dağ, Bostanlı Kapalı Pazaryeri'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, İzmir'in her alanda olduğu gibi gastronomide de önemli bir noktada olduğunu belirtti.

Bu değerlerin hak ettiği yere ulaşması için çalışacaklarını aktaran Dağ, "Ben bu şehri Türkiye'de veya başka ülkelerin şehirleriyle karşılaştırma içerisine girmiyorum. Bizler, İzmir'i İzmir'in önem verdiği hususlarla yöneteceğiz. 'Eşsiz İzmir' markasını hep birlikte tüm dünyada herkesin konuştuğu bir marka haline getireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından stantları ziyaret eden Dağ, basın mensuplarına cağ kebabı ikram etti.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Cumhur İttifakı Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu ve Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar da katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

AK Parti Erzurum İzmir Gastronomi Festival İzmir Etkinlik Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 16 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 17- 18 ŞUBAT HAVA NASIL OLACAK? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! MALATYA TOKİ KURA ÇEKİMİ: Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün? Malatya TOKİ kura çekimi sonuçları! Yemekteyiz Müjgan kimdir? Yemekteyiz hangi kanalda? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! 17 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 17 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BU AKŞAM MAÇ VAR MI? Trendyol Süper Lig'de bu akşam maç var mı? ATM'LERDEN NAKİT ÇEKİM LİMİTİ NE KADAR OLDU? Nakit çekim limiti ne kadar oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 16 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! SANDIK KOKUSU 11. BÖLÜM FRAGMAN! SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu? SORA NEDİR? OPENAI SORA NEDİR? Yapay zekayla video yapılacak mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title