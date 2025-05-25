Hakkari'de 2. Yöresel Lezzetler Festivali Düzenlendi

Hakkari'de 2. Yöresel Lezzetler Festivali Düzenlendi
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Hakkari'de gerçekleştirilen 2. Yöresel Lezzetler Festivali, Türk Mutfağı Haftası kapsamında önemli bir etkinlik olarak dikkat çekti. Vali Ali Çelik, Hakkari'nin gastronomi potansiyelinin dünya kamuoyuna tanıtılmasının önemini vurguladı.

Hakkari'de 2. Yöresel Lezzetler Festivali düzenlendi

Vali Ali Çelik:

" Gastronomi, Hakkari'nin turizm markası olacak"

HAKKARİ - Türk Mutfağı Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin destekleriyle düzenlenen 2. Hakkari Yöresel Lezzetler Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il ve ilçe halk eğitim merkezleri ile kadın kooperatiflerinin işbirliğinde düzenlenen festivalde, kente özgü geleneksel yemekler tanıtıldı. Hakkari mutfağının zenginliği ve eşsiz lezzetleri, kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuldu.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Ali Çelik, etkinliğin yalnızca bir tanıtım faaliyeti olmadığını, Hakkari'nin gastronomi potansiyelini ülke ve dünya kamuoyuna sunmak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Vali Çelik, ayrıca daha önce düzenlenen Yöresel Otlar Festivaline de değinerek "100'e yakın doğadaki şifalı otun sofralarımıza nasıl lezzet kattığını ve yüzlerce yemeğe tat verdiğini müşahede ettik. Hakkari bu geniş yelpazesiyle, endemik bitkiler ve bu bitkileri lezzete dönüştüren maharetli eller sayesinde onlarca çeşit tat üretiyor" dedi.

81 ili ve 55 farklı ülkeyi görmüş biri olarak konuşan Vali Çelik, Hakkari mutfağının eşsizliğine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Hakkari'de tattığımız lezzetler ve yemek çeşitliliği, dünyanın pek çok yerinde görülmüyor. Kıristen doğabaya, gılolden daha birçok özel yemekle Hakkari gastronomide marka olmaya aday."

Festival kapsamında vatandaşlara ücretsiz devin çorbası ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Kültür Sanat
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