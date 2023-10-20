Hakan Peker ülkede yas ilan edilmesini eleştirdi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre 3 günlük milli yas ilanının ardından müzik sektöründeki iptaller için ünlü şarkıcılar Dilan Çıtak Tatlıses ve Zeynep Bastık'tan sonra bir tepki de Hakan Peker'den geldi.

İyi Parti'den Safranbolu Belediye Başkanlığına aday olan ünlü şarkıcı sanatsal etkinliklerin iptal edilmesini eleştirdi.

Peker "Opera, bale, tiyatro, senfonik konserler eğlence değildir. İnsanı, sevgiyi, barışı anlatan ve insana katkıda bulunan kültürel olaylardır. Perdemizi karartmayın" dedi.