Hakan Altun, Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde şarkıcı Hakan Altun, Göksu Parkı'nda hayranlarıyla buluştu. Konserde vatandaşlar da şarkılara eşlik etti. Belediye Başkanı Sadık Altunok, konser sonrası Altun'a plaket ve çiçek takdim etti.