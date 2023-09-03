Hakan Altun, Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde konser verdi
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde şarkıcı Hakan Altun, Göksu Parkı'nda hayranlarıyla buluştu. Konserde vatandaşlar da şarkılara eşlik etti. Belediye Başkanı Sadık Altunok, konser sonrası Altun'a plaket ve çiçek takdim etti.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen "50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında, şarkıcı Hakan Altun konser verdi.
Silifke Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde Altun, Göksu Parkı'nda hayranlarıyla buluştu.
Şarkıcıya seslendirdiği bazı şarkılarda vatandaşlar da eşlik etti.
Belediye Başkanı Sadık Altunok, konser sonrası yaptığı konuşmada, Silifke'ye hizmet etmekten gurur ve şeref duyduğunu söyledi.
Altunok, şarkıcı Altun'a, plaket ve çiçek verdi.