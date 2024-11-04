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'Hain' Filminin Afişi Yayınlandı ve Vizyon Tarihi Belli Oldu

'Hain' Filminin Afişi Yayınlandı ve Vizyon Tarihi Belli Oldu
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'Hain' adlı film, 13 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Berke Üzrek'in yazıp yönettiği film, kadın kahramanların iktidar sahipleriyle mücadelesini anlatıyor. Afişteki detaylar, filmin gizemli atmosferine dair ipuçları sunuyor.

YAPIMCILIĞINI Fix360'ın üstlendiği, Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Meltem Beydilli, Erkan Petekkaya, Yurdaer Okur, Ali Düşen Kalkar gibi yıldızların rol aldığı 'Hain' filminin afişi yayınlandı. Behzat Ç. dizisinden tanınan Berke Üzrek'in yazıp yönettiği film, 13 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Satranç oyununu andıran senaryosuyla 'Hain', Türkiye'de ve dünyada kendini 'seçilmiş' sayan iktidar sahiplerinin entrikalarla dolu dünyasını ele alıyor. Gücü elinde tutan bu grubun sarsılmaz sanılan düzeni, kadın kahramanlar tarafından yerle bir edilirken intikam dolu hikaye sinemanın büyüsüyle beyazperdeye taşınıyor. 13 Aralık Cuma günü vizyona girecek filmin afişi yayınlandı. Senaryosunu fenomen dizi Behzat Ç.'den tanıdığımız Berke Üzrek'in yazıp yönettiği filmde, Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Meltem Beydilli, Erkan Petekkaya, Itır Esen, Zeynep Şarlıgil, Yurdaer Okur, Engin Benli, Ümit Çırak, Elif Bilgetekin ve Ali Düşenkalkar gibi oyuncular rol alıyor.

Afişteki karakter konumlandırmaları, renk tonları ve görsel detaylar, izleyiciye filmin hikayesi ve temasına dair ipuçları sunuyor. Birçok önemli filmin afişine de imza atan Volkan Topkaya tarafından tasarlanan görseldeki frekansı düşük renk tercihleri, seyirciyi filmdeki puslu evrene yakınlaştırıyor. Sis ve kıvılcım efektleri ise, gizem, dram ve aksiyonu güçlü bir şekilde yansıtırken karakterlerin yaşayacağı çatışma ve şüphe duygularını ortaya koyuyor. Filme ismini de veren hain yazısının büyük harflerle afişin alt kısımda yer alması, izleyiciyi her karakterin içinde bir ihanet potansiyeli olduğu düşüncesine yönlendirmeyi amaçlıyor. Fix360'ın yapımcılığını üstlendiği, A90 Pictures aracılığıyla tüm Türkiye'de izleyicilerle buluşacak 'Hain' şaşırtıcı hikayesi, dikkat çeken kadrosu ve etkileyici görselliğiyle 2024 yılının son ayında gişeye damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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