Hacıbektaş Veli Anma Etkinliklerinde Zülfü Livaneli'ye Ödül
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacıbektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Zülfü Livaneli, Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü ile ödüllendirildi. Etkinlikte ayrıca diğer ödül sahipleri de açıklandı.

NEVŞEHİR'in Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilecek Hacıbektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında belirlenen ödül komitesi tarafından bu yılki Hacıbektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü, sanatçı Zülfü Livaneli'ye verildi.

Hacıbektaş Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "62'nci Ulusal 36'ncı Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri' kapsamında, 'Alevi geleneğinin seslerini duymak' olarak tanımlanan Hacı Bektaş Veli Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi. Sanattan edebiyata, müzikten sinemaya, sosyolojiden dile kadar farklı alanlarda üretilen geleneğin seslerini ve aktörlerini görünür-duyulur kılmak, üretimlerini teşvik etmek ve barışçıl bir gelecek kurma arayışına katkı sunmak amacıyla; Dostluk ve Barış Ödülü, Yaşayan İnsan Hazinesi Hizmet Ödülü, Akademik Araştırmalar Ödülü ve Kültür Sanat Ödülü verilmesine karar verildi" ifadelerine yer verildi.

2025 yılı ödül sahipleri:

Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü: Zülfü Livaneli

Hacı Bektaş Veli Yaşayan İnsan Hazinesi Hizmet Ödülü: Mustafa Özgün

Hacı Bektaş Veli Akademik Araştırmalar Ödülü: Şah Hüseyin Şahin

Hacı Bektaş Veli Kültür Sanat Ödülü: Erdal Erzincan

Ayrıca ilçeye sunduğu katkılar nedeniyle Hacıbektaş Belediyesi tarafından Nermin Erdemir'e Hacıbektaş Belediyesi Hizmet Ödülü verilecek. Ödüller, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00 itibariyle başlayacak program kapsamında düzenlenecek ödül töreninde takdim edilecek.

Ödül Komitesi:

Ali Kaim - Hacıbektaş Belediye Başkanı

Prof. Dr. Şükrü Aslan - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Bedriye Poyraz - Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Gani Pekşen - Türk Halk Müziği Sanatçısı, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Öğretim Görevlisi

T. Volkan Aslan- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
500
