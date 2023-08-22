Hacı Bektaş Veli Anma Gençlik Kampı Başladı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen "Hacı Bektaş Veli Anma Gençlik Kampı" düzenlenen törenle başladı.

Valiliğin ev sahipliğinde "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sloganıyla Dedebağ Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

25 ilden 90 gencin katıldığı programda, Hacı Bektaş Veli'yi anlatan kısa film izlendi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, törende, bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe katılımın her geçen yıl arttığını belirtti.

Türkiye'nin dört bir tarafında farklı gençlik programları düzenlendiğini ifade eden Eminoğlu, "Bakanlık olarak her daim bütün geçlerimizin yanındayız. Bütün gençlerimizin gelişmesine katkı sağlamak için yanı başınızdayız. Ulusal ve uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek gençlerimiz buralardan yetişecek. Türkiye'mizi ve bütün değerlerimizi dünyaya sizler duyuracaksınız. Anadolu irfanının getirdiği güzellikleri yaşamak ve yaşatmak çok kıymetli. Bu değerleri yaşattığınız için tebrik ediyorum." dedi.

Vali Ali Fidan ise kampın başarılı neticeler vermesini dileyerek, şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli 13. asırdan bugüne ülkemizde kardeşçe, barış ve sevgi içinde yaşanmasına katkı sunan manevi bir önder. Kardeşliği, kin ve nefret yerine sevgiyi önceleyen bir anlayışı var. Mesajlarına baktığımızda, 'ara, bul' sözüyle insanları bilime, araştırmaya, çalışmaya sevk ediyor. 'İncinsen de incitme' sözüyle engin bir hoşgörü kültürü sunuyor. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Sizlerin desteği ile ülkemiz ikinci asrında gelişmiş bir ülke olarak yoluna devam edecek."

Konuşmaların ardından Eminoğlu ile Vali Fidan kamp ateşini yaktı.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile daire müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri katıldı.