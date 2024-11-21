Haberler.com, Halil Ergün'e Yaşam Boyu Başarı Ödülünü Takdim Etti
Altın Palmiye Ödülleri'nin 11'incisi Zorlu Center'da gerçekleştirildi. Gecede, Türk sinema ve televizyonunun usta ismi Halil Ergün, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur tarafından takdim edildi. Ayrıca, Haberler.com "Yılın Haber Portalı" ödülünü kazandı. Ödül töreni, kültür-sanat, iş, televizyon, müzik ve medya dünyasından birçok ünlü ismi ağırladı. Gecede, Bayhan ve Norm Ender performanslarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.
Bu yıl 11'incisi düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri, sahiplerini buldu. Ödül törenine çok sayıda ünlü isim katılırken, gecede 5 kategoride ödüller dağıtıldı ve halk oylamasına 2 milyon 309 bin kişi katıldı. Usta sanatçılar, performansları ile geceye renk kattı.
Türkiye'nin en geniş kapsamlı haber platformu Haberler.com, bir kez daha başarısını tescilleyerek "Yılın Haber Portalı" ödülünü kazandı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen Golden Palm Awards & Altın Palmiye Ödül Töreni'nde ödüller, halk oylaması ile sahiplerini buldu. Zorlu Center'daki Raffles Hotel'de gerçekleşen törene, kültür-sanat, televizyon, iş, müzik ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.
Haberler.com, Halil Ergün'e Ödülünü Takdim Etti
Zorlu Center'da Altın Palmiye Ödülleri'nin 11'incisi düzenlendi. Gecenin en özel anlarından biri, Türk sinema ve televizyonunun usta ismi Halil Ergün'ün Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmesiydi. Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Halil Ergün'ün ödülünü, onun adına oyuncu Levent Sülün teslim aldı. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, bu anlamlı ödülü sahnede takdim ederek geceye damgasını vurdu.
2 Milyon 309 Bin Oy Kullanıldı
Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen oylamada, 2 milyon 309 bin kişi oy kullandı. Hem halkın tercihleri hem de jüri özel ödülleriyle kazananlar belirlendi.
Haberler.com, Yılın Haber Portalı Ödülünü Aldı
Türkiye'deki dijital medya dünyasının öncülerinden olan Haberler.com, "Yılın Haber Portalı" ödülüne layık görüldü. Tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla tanınan platform, aldığı bu ödülle güvenilirliğini ve sektördeki lider konumunu bir kez daha pekiştirdi. Ödülü, Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur kabul etti.
Bayhan ve Norm Ender Gecenin Ritmini Yükseltti
Gecede, ünlü sanatçılar Bayhan ve Norm Ender performanslarıyla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Bayhan, son dönemin popüler şarkısı "Tiryakinim"i seslendirirken; Norm Ender, "Parla" isimli şarkısıyla sahne aldı. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı etkinlikte, konuklar renkli ve keyifli anlar yaşadı.
Nedim Delibaş: "Sosyal Sorumluluğu Öne Çıkaran Bir Organizasyon"
Etkinliğin organizatörü iş insanı Nedim Delibaş, 11 yıldır düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri'nin toplumsal mesajlar verdiğini belirtti. Bu yılın temasının "Çocuğa ve Kadına Dokunma" olduğunu vurgulayan Delibaş, ödül sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve halk oylamasıyla ödüllerin belirlendiğini ifade etti.
Gecede Ödül Alan İsimler
Yılın Yarışma Programı: Oktay Kaynarca - "Kim Milyoner Olmak İster"
En İyi Kadın Dram Oyuncusu: Gonca Vuslateri
En İyi Dram Erkek Oyuncusu: Aras Bulut İynemli
En İyi Çıkış Yapan Oyuncu: Barış Baktaş
Yılın Reklam Filmi: Fuzul Ev - Murat Yıldırım
Yılın İş Kadını: Görkem Kiremitçi
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Yağmur Yüksel
Yılın Şarkısı: Bayhan - "Tiryakinim"
Yılın Yazarı: Celal Şengör
Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Halil Ergün
Yılın Erkek Rap Sanatçısı: Norm Ender
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Özkan Uğur
Yılın CEO'su: Enes Örer
Yılın Kurumsal Markası: Üstün Teknik A.Ş.
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: "Çocuklar Gülsün Diye"
Yılın Tekstil Markası: Giotelli
Yılın Genç İş İnsanı: Faruk Koç
Yılın Kozmetik Markası: Bioterra
Yılın Gayrimenkul Markası: Arsey Investment
En İyi Residence Operatör Ödülü: Uğur Talayhan - "Rotana Hotels"
Yılın Tasarım Ödülü: Royal Forklift
Yılın Teknoloji Ödülü: Royal Forklift
Performans ve Dayanıklılık Ödülü: Royal Forklift