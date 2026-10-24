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Gümüşhane'de 300 doğasever Cumhuriyet'in 103. yılı için 100 metrelik bayrakla yürüdü

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Gümüşhane'de 300 doğasever Cumhuriyet'in 103. yılı için 100 metrelik bayrakla yürüdü
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Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü'nde yaklaşık 300 doğasever, 100 metrelik Türk bayrağıyla Hasköy Yaylası'ndan Tembeda Yaylası'na yaklaşık 6 kilometre yürüdü. Yürüyüş sonbahar renklerine bürünen ormanlık alanda yapıldı.

Gümüşhane'de, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü'nde, 100 metrelik Türk bayrağı sonbaharın renklerine bürünen ormanlık alanda taşındı.

Hasköy Yaylası'ndan başlayan yürüyüş, yaklaşık 6 kilometrelik parkurun ardından Tembeda Yaylası'nda sona erdi.

Etkinliğe katılan yaklaşık 300 doğasever, sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ağaçların oluşturduğu manzara eşliğinde 100 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü.

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlayarak, etkinliğin güzel bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti.

Doğayla iç içe bir yürüyüş yaptıklarını ifade eden Başer, "Ormanın içerisinde yürüdük. Hava çok güzel, doğa çok güzel. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay ise yürüyüşün Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü anısına düzenlendiğini belirterek, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 300 doğaseverin sonbaharın eşsiz manzaraları eşliğinde yürüdüğünü kaydetti.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Esma Yürek de anlamlı bir günde bir araya geldiklerini dile getirerek, "Sonbahar eşliğinde bayrağımızı açtık ve yürüdük. Güzel bir yürüyüş oldu. Etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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