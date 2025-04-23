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Gülnar'da 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali Düzenlendi

Gülnar'da 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali Düzenlendi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Gülnar'da 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali'ni gerçekleştirdi. Çocuklar oyunlar oynayıp, gelen dans topluluklarının performanslarını izledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Gülnar'da 2. Uluslararası Mersin Çocuk Festivali düzenlendi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Dairesince, kent genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlik, ilçede eski otogar alanında gerçekleştirildi.

Festivalde oyunlar oynayan çocuklar, Kosova, Arnavutluk ve Ankara'dan gelen dans topluluklarının sergilediği performansları da aileleriyle izledi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Kültür Sanat
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