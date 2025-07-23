Güdül'de Yeşilçam Filmleri İlgiyle İzleniyor

Güdül'de Yeşilçam Filmleri İlgiyle İzleniyor
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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede düzenlenen Yeşilçam filmleri gösterimlerinin büyük ilgi gördüğünü açıkladı. Açık havada gerçekleştirilen etkinlik, nostaljik filmleri izlemek isteyen vatandaşları buluşturdu.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçe merkezinde gösterimi yapılan Yeşilçam filmlerinin ilgi gördüğünü söyledi.

Doğanay, yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle işbirliğiyle ilçede "Yeşilçam İlçelerde" ekinliğinde bulunduklarını söyledi.

Kentin Cumhuriyet Meydanı'nda filmlerin gösteriminin yapıldığına değinen Doğanay, şunları kaydetti:

"Etkinlik kapsamında, açık havada eski nostalji filmlerin gösterimleri yapıldı. Vatandaşımızı, bu tür kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz. Etkinlik süresince çocuklara ve yetişkinlere patlamış mısır ikramımız oldu."???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Kültür Sanat
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