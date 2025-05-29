Guatemala'da Türk Mutfağı Tanıtımı Yapıldı

Guatemala'da Türk Mutfağı Tanıtımı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği ile INTECAP iş birliğiyle düzenlenen 'Türk Mutfağının Klasikleri' atölye çalışmasında, 25 aşçılık öğrencisi Türk mutfağının klasik lezzetlerini öğrenip uygulama imkanı buldu.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı.

Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği ile Guatemala Eğitim ve Verimlilik Teknik Enstitüsü (INTECAP) işbirliğinde "Türk Mutfağının Klasikleri" temalı atölye çalışması düzenlendi.

Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Beliz Celasin Rende, INTECAP binasında basın mensuplarının da katılımıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasında, Türk mutfağının zenginliğine dikkati çekti.

Türk Mutfağı Haftası süresince, INTECAP Gastronomi Bölümü'nde eğitim gören 25 aşçılık öğrencisine Türk mutfağının klasik lezzetlerine ilişkin atölye çalışması organize edildi.

Büyükelçilik aşçısının rehberliğinde öğrenciler üç gruba ayrılarak, klasik Türk mutfağından seçilen tarifleri uygulamalı şekilde hazırlayıp sunumlarını gerçekleştirdi.

Atölye sonunda katılımcılar ve öğrenciler, etkinlikten duydukları memnuniyeti ve tadımını yaptıkları geleneksel Türk lezzetlerine yönelik beğenilerini ifade etti.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Elon Musk, Trump'ın danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu

Attığı imza pahalıya patladı! Elon Musk'tan Trump'a soğuk duş
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı

Serinin vazgeçilmez ismiydi! Neden bıraktığını ilk kez açıkladı
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.