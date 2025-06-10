Göynük, Kurban Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Osmanlı ahşap mimarisinin yaşatıldığı şehirlerden Bolu'nun Göynük ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Eski Osmanlı kasabası Göynük'te bulunan tarihi konaklar ve oteller, yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdi.

İlçeye gelen ziyaretçiler, tarihi konakları, Gazi Süleyman Paşa Camii ve Hamamı gibi mimari yapıları gezdi, Akşemseddin Türbesi'nde dua etti.

Bayram boyunca hem yaya hem de araç trafiğinde artış gözlemlenen ilçedeki esnaf da hareketlilikten memnun kaldı.

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, AA muhabirine, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçenin yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

İlçenin köklü tarihini ve kültürel mirasını koruyarak geleceğe taşıyan özel bir yer olduğunu belirten Oral, "Bayramda vatandaşlarımızın buraya gösterdiği yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. İlçemize gelen misafirlerimiz hem manevi huzur buldu hem de Göynük'ün samimi atmosferinde bayramlarını dolu dolu yaşadı." ifadelerini kullandı.

Oral, sorunsuz bir bayram tatili sürecinin geride kaldığını, belediye olarak bu süreci en iyi şekilde yönetmek için gerekli tüm önlemleri aldıklarını kaydetti.