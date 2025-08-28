Görme Engelli ve Gören Bireylerin Eserleri 'Dinle, Hisset, Keşfet' Sergisinde Buluştu

MARKA Şehir Ankara Derneği'nin (MARŞAD), Ankara İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirdiği, gören ve görmeyen bireylerin birlikte yaptıkları eserlerden oluşan 'Dinle, Hisset, Keşfet' projesi sergisi, Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluştu.

MARŞAD'ın düzenlediği, gören ve görmeyen bireylerin birlikte yaptıkları eserlerden oluşan 'Dinle, Hisset, Keşfet' projesi sergisi, Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde ziyarete açıldı. 4 gün sürecek olan sergide, görme yetersizliği yaşayan bireylerle gören bireylerin ekip ruhuyla yaptığı eserler yer alıyor. Sergiye gelen ziyaretçiler, gözlerini kapatıp eserlere dokunarak, eserde yer alan yerin neresi olduğunu anlamaya çalıştı. Sergide ayrıca, görme engelli Çağla Kıcır sesiyle, Mehmet San ise piyanosuyla ziyaretçilere dinleti gerçekleştirdi.

Serginin açılış konuşmasını yapan Marşad Başkanı Zuhal Erol, gerçekleştirdiği bu projenin yıllardır süregelen arzusunun hayat bulmuş hali olduğunu ifade ederek, "Görmeyen ve gören gençleri nasıl bir araya getiririm diye sürekli bunu kafama takıp düşünüp, öyle mi olsa böyle mi olsa derken Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı olma şansım olunca hemen bu projeyi hayata geçirip bir denge kurmak istedim. Şunu arzu ettim. Bir denge olsun. 10 gören, 10 görmeyen genç olsun ama bir başka denge daha olsun, kızlar ve erkekler eşit sayıda olsun. Başka bir denge daha olsun. Orada da gören kızımız görme yetersizliği olan delikanlımıza mihmandarlık etsin. Bu süreç içerisinde önce onlara betimleme ve kaynaşma eğitimleri, bedenleriyle alakalı, duruşlarıyla alakalı nasıl hareket edeceklerinin eğitimini aldırdık. Daha sonra temmuzun sıcağında hep birlikte ve ağustosta da Ankara'da gezilip görülebilecek kıymetli mekanlarımızı, tarihi, turistik alanlarımızı gezdik. Hepimiz buraları görmüşüzdür, gezmişizdir. Lakin arkadaşlarım şunu söyledi; 'Biz bunu gezdiğimizde bu kadar iyi anlamamıştık ama bize betimleyerek anlatan bir arkadaşımız olduğunda daha iyi anladık.' Görenler de şunu söyledi; 'Biz buraları gezdik ama onlara doğru anlatabilmek için daha çok çalıştık. Daha dikkat ettik' dediler. İşte kazanım buydu" diye konuştu.

'TECRÜBELERİNDEN BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUM'

Sergide eseri bulunan görme engelli Çağla Kıcır (20), gören bir arkadaşıyla, eseri kilden yaptıklarını aktararak, "Killeri ellerimizle bastık. Ondan sonra eserleri çıkardık. Yapraklar falan getirmiştik. Biz Atlı Spor Kulübü'nü yaptık bu arada. Atlı Spor Kulübü'nden çeşitli malzemeler getirdik. O malzemeleri de yaptığımız projede o kilin üstüne yerleştirdik. Aynı zamanda at da yaptık üstüne, hocalarımız da bunları rölyef yaptılar. Alçı dökerek üstüne proje yaptılar. Hatta parmaklarımız var o projede. Aslında bu, parmak izlerinin anlamı bir nevi, 'Biz buradayız' demek aslında. Yani bizim ismimizi ifade eden şeyler. Benim için bu eser gerçekten çok kıymetli. Çok güzel şeyleri ifade ediyor. Çünkü bir kere o gören arkadaşım benim nasıl gördüğümü ya da hayata nasıl baktığımı daha iyi anlıyor. Ben de onun tecrübelerinden bir şeyler öğreniyorum. Dolayısıyla ikili bir öğrenim yaşıyoruz. O yüzden ben gerçekten çok mutluyum" dedi.