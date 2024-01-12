Görme Engelli Memur Çift, Birbirlerine Işık Oluyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan görme engelli memur çift Erol ve Cevriye Ülker, karanlık yaşamlarında birbirlerine "ışık" oluyor.

Doğuştan göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybeden 40 yaşındaki Erol ile üveit (gözde oluşan iltihap) sonucu yüzde 78 görme engelli Cevriye (44) Ülker, Görme Engelliler Derneğinde tanışarak 2016 yılında evlendi.

Hayat mücadelesinde birbirine destek olan çift, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavını (EKPSS) kazanarak santral memuru olarak farklı kurumlara atandı.

Cevriye Ülker, Akçakoca Sağlık Müdürlüğünde, eşi ise Akçakoca Devlet Hastanesinde görevini sürdürüyor.

"Devletimizin bize sunduğu imkanlardan çok memnunum"

Erol Ülker, AA muhabirine, 15 yaşına kadar yüzde 20 civarında görebildiğini fakat 25 yıldır hiç göremediğini söyledi.

Uzun yıllar kaynaştırma okullarında diğer öğrencilerle eğitimini tamamladığını aktaran Ülker, "Rehberlik Araştırma Merkezinde görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi ve ileri seviyede matematik eğitimi aldım. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü tamamladım ve EKPSS sınavlarına girerek devlet memuru oldum. Bir yıl Eskişehir'de görev yaptıktan sonra Düzce'nin Akçakoca ilçesine eş durumu nedeniyle tayin istedim." diye konuştu.

Ülker, 2017 yılından bu yana Akçakoca Devlet Hastanesinde santral görevlisi olarak çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Devletimizin bize sunduğu imkanlardan çok memnunum. İyi bir hayatımız var, çalışıp paramızı kazanıyoruz ve çok mutluyuz. Ben devlet hastanesinde, eşim ise İlçe Sağlık Müdürlüğünde santral memuru olarak çalışıyor. Birbirimize destek olarak bu günlerimize geldik. Yıprandık ama arzu ettiğimiz yerlere çabalarımızla gelebildik. Burada en önemli unsur; ailelerin engelli bireylere sahip çıkmaları ve onları topluma kazandırmaları."

"Zorlukları aşanların nasıl davrandığını görerek kendime yol çizdim"

Cevriye Ülker ise eşiyle birbirlerine 8 yıldır yol arkadaşlığı yaptıklarını söyledi.

Engelli bireylerin hayata atılmak konusunda yaşadıkları zorluklara değinen Ülker, "Hayata 1-0 geride başlıyorsunuz. İnsanlarla aynı şeyleri yaşamıyorsunuz. Engelli arkadaşlarımıza tavsiyem; kendi engelini taşıyan insanlarla ilk etapta tanışsınlar. Dernekte bulunmaya başlayınca yaşanılan ortak zorlukları gördüm. Zorlukları aşanların nasıl davrandığını görerek kendime yol çizdim." ifadelerini kullandı.

Kendilerine sağlanan imkanlar için devlet yetkililerine teşekkür eden Ülker, "Bana sağlanan bu imkanlarla memur olmasaydım kendime özgüvenim artmazdı, bu kadar hayata katılamazdım. Engel durumumuza göre bize iş imkanı sağlanıyor. Gerçekten çalışmak çok güzel. İkimizin de engelli olması elbette evliliğimizde sorunlar oluşturuyor fakat iki taraf da birbirini anlayıp iyimser bakıyorsa sorunlar aşılıyor." diye konuştu.

Ülker, eşiyle aynı engel grubunda oldukları için birbirlerine anladıklarını belirterek, bunun da kendilerine avantaj sağladığını kaydetti.