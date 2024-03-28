Görele'de Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi
Giresun'un Görele ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin destansı mücadelesinin anlatıldığı "Aynalı Çarşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Uğur Bilgi'nin yönettiği, eğitmenliğini ise Nur Tuba Bankoğlu'nun yaptığı oyunda Görele Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.
Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu izleyen Belediye Başkan Vekili Hediye Dülger, öğrencilerin Çanakkale'de yaşanan destansı mücadelenin ruhunu salona en iyi şekilde yansıttıklarını söyledi.
Dülger, öğrencileri tebrik ederek, çeşitli hediyeler verdi.