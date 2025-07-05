Göle'de 24. Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali Yağmur Altında Gerçekleşti

Göle'de 24. Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali Yağmur Altında Gerçekleşti
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Ardahan'ın Göle ilçesinde düzenlenen 24. Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali, yağmur altında coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. Katılımcılar, sanatçıların türküleri eşliğinde eğlenirken, yerel kaşar peyniri ikram edildi.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 24'üncüsü düzenlenen Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali yağmur altında gerçekleştirildi.

Göle ilçesinde üretimi yapılan kaşar peynirinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali, halk ozanlarının deyişleriyle başladı. Festivale katılanlar, sağanak yağmura rağmen sanatçıların türküleri eşliğinde halaylar çekerek eğlendi. Festivale katılan misafirlere Göle'de üretimi yapılan kaşar peyniri ikram edildi.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, "Biz burada devletimiz ve iş insanlarımızla bir bütün içerisinde barış, kardeşlik ve huzurlu bir ortamda festival gerçekleştiriyoruz. Yağışlı havaya rağmen tüm paydaşlarımız buradalar. İlçemizin kültürünü ve kaşar peynirimizi tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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